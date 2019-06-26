Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянка Мира Тэрада экстрадирована из Финляндии в США 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Задержанная в декабре в Финляндии по запросу американских властей гражданка РФ Мира Тэрада экстрадирована в США. Об этом сообщил в среду ТАСС доверенное лицо россиянки Яли Райта.
В Финляндии задержали россиянку по запросу США 
"Это правда. Ее экстрадировали 20 июня", — сказал он.
В мае стало известно, что Верховный суд Финляндии считает возможным экстрадировать Тэраду в США. Он передал это решение Министерству юстиции Финляндии, после чего ведомство принимало свое окончательное решение.
В начале марта Уездный суд в Турку вновь принял решение оставить Тэраду под стражей. В январе суд дважды продлевал ее содержание под арестом и отказал ей в освобождении под подписку о невыезде.
Россиянка Мира Тэрада 1988 года рождения (до 2017 года — Оксана Вовк) задержана 15 декабря прошлого года пограничной службой Финляндии в аэропорту города Вантаа, она следовала из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию. Задержание произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей. Тэрада сообщила, что американские власти обвиняют ее в том, что в период проживания в США с 2013-го по 2016 год она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Свою вину женщина отрицает.
ТАСС: последние новости
Трамп не планирует встречу с лидером КНДР во время поездки в Азию Трампу хотят запретить нападать на Иран без согласия Конгресса Минюст США не комментирует решение австрийского суда об экстрадиции Фирташа
Комментарии8
США , Происшествия , Финляндия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боевики атаковали Хмеймим30
Так не будет. Климкин ответил на ноту России348
Трамп анонсировал хороший разговор с Путиным9
Танец россиянки посчитали неуважением к власти1
В Венесуэле предотвратили убийство Мадуро25
Видео
04:02
Так не будет. Климкин ответил на ноту России
В мире Украина
04:54
Названа причина массовой гибели рыбы на Байкале
Экология Общество
00:48
В Венесуэле предотвратили убийство Мадуро
В мире
05:02
Делегация Украины покинула ПАСЕ
В мире Украина
03:42
Грузия нашла замену российским туристам
В мире СНГ
00:44
Стала известна новая должность Евкурова
Политика
05:16
Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ
Политика
05:16
ПАСЕ вернула полномочия России
Политика
00:41
Российский дрон-камикадзе показали в действии
Армия Оружие
03:39
«Полная задница». Крымский мост предложили разобрать
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение