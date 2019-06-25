Зариф обвинил Болтона в подготовке войны против Ирана

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф обвинил помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в подготовке войны против Ирана . Об этом глава иранского МИД написал во вторник на своей официальной странице в сети Twitter

Зариф разместил в Twitter выдержки из статьи, опубликованной в 2017 году в американском журнале National Review, в которой излагался составленный Болтоном план, направленный на выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), международного соглашения по иранской ядерной программе. Глава иранского МИД выразил уверенность, что Болтон готовит войну США с Ираном несмотря на заявления Вашингтона о желании провести переговоры с Тегераном.

"Хотите знать, почему те, кто в прошлом был замечен в презрении к дипломатии, вдруг стали испытывать интерес к переговорам, — написал Зариф. — Просто почитайте рецепт посла Болтона 2017 года по уничтожению СВПД. Иран никогда не покидал стол для переговоров. "Команда Б" (состоящая, как заявлял ранее Зариф, из помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, а также кронпринцев Саудовской Аравии и ОАЭ — прим. ТАСС) увела США от него, в то же время подготавливая войну".