Раскрыта схема действий Трампа

Президент США Дональд Трамп ведет себя похожим образом в конфликтах в различными странами, а потому его оппоненты знают, что он блефует. Об этом пишет The National Interest.

Северной Кореей, Венесуэлой и В материале указывается, что с 2017-го американский лидер усилил напряженность в отношениях с четырьмя «государствами-изгоями»: Ираном Сирией . Издание делит конфликты на четыре этапа.

Первый из них — резкое обострение и так непростых отношений. Отмечается, что Трамп разжигает ситуацию угрозами и санкциями. Затем к освещению событий подключаются СМИ, и тогда американский лидер выдвигает заведомо невыполнимые требования, что разжигает националистические идеи и усложняют дипломатические контакты.

Третий пункт — это раскол между главой государства и его советниками. Это приводит к постоянным противоречиям в заявлениях американской стороны. И, наконец, козырь Трампа — обещание применить силу и полностью уничтожить врага. В то же время ясно, что реально развязывать большой конфликт Трамп не хочет, пишет The National Interest.

Как отмечается, метод Трампа, вероятно, заключается в том, чтобы довести ситуацию до грани в надежде, что противники пойдут на уступки. Ему приходится идти на это, поскольку по идеологическим причинам для президентов-республиканцев сложно идти на уступки.

В то же время теперь перед Трампом стоит проблема: поверят ли оппоненты его угрозам, ведь он уже четыре раза угрожал применить силу, но в итоге нанес удар только по авиабазе в Сирии в 2017 году. Из-за этого Китай сможет придерживаться более жесткой позиции в торговой войне, а лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может просто подождать, пока Трамп или его преемник на посту не предложит более выгодные условия сделки, указывает The National Interest. В то же время подобная ситуация вынудить президента США применить силу, чтобы действительно показать, на что он способен.

25 июня Трамп пригрозил Ирану мощным ответом на любую атаку вплоть до полного уничтожения.

Ранее в июне Трамп и Ким обменялись письмами. Американский президент описывал послание, отправленное в Пхеньян, как «крайне дружественное», передавало Reuters. Глава КНДР ознакомился с его содержанием и назвал отличным.