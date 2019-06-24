Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп раскрыл содержание письма от Ким Чен Ына 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал журналистам, что содержалось в том самом «тёплом письме», которое он в середине июня он получил от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
По словам Трампа, корейский руководитель в дружеской форме поздравил его с днем рождения, информирует ТАСС. Остальные детали президент раскрывать не стал.
За несколько дней до своего дня рождения, которое Трамп отмечает 14 июня, президент США похвастался, что «неожиданное» письмо от руководителя КНДР Ким Чен Ына было очень теплым, но не стал уточнять его содержания.
Ранее News.ru писал о том, что послание от президента США Дональда Трампа было доставлено Ким Чен Ыну.
News.ru: последние новости
«Мир и процветание»: США раскрыли план развития Палестины Роберт Де Ниро и Морфеус из «Матрицы» снялись в антироссийском ролике Россия и США сокращают отношения до вооружений
США , В мире , Чен Ким , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смертельное столкновение истребителей попало на видео35
Грузинские депутаты передумали ехать в Москву13
Brexit решили «повесить» на Россию72
Мэй сделала неожиданное заявление о санкциях к РФ40
«БелМаш» повысил производительность купальниками1
Видео
00:55
Транспортник РФ приземлился в Венесуэле
Армия Войска
01:18
Премьер Грузии успокоил россиян
В мире
01:54
Порошенко предложил переименовать Грузию
В мире Кавказ
01:38
Ничего подобного. Синоптики отреагировали на страхи москвичей
Погода Новости Москвы
00:34
Алибасов плюнул в Малахова: видео
Шоу-бизнес
01:00
Киркоров ответил критикам необычным фото
Шоу-бизнес
00:44
Евкуров сделал заявление об отставке
Политика
05:08
РФ советуют воспользоваться избранием Зеленского
Политика В мире
04:50
«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию
Армия Ближний Восток
00:46
ВКС отомстили за гибель спецназовца в Сирии
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение