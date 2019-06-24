Трамп раскрыл содержание письма от Ким Чен Ына

По словам Трампа, корейский руководитель в дружеской форме поздравил его с днем рождения, информирует ТАСС. Остальные детали президент раскрывать не стал.

За несколько дней до своего дня рождения, которое Трамп отмечает 14 июня, президент США похвастался, что «неожиданное» письмо от руководителя КНДР Ким Чен Ына было очень теплым, но не стал уточнять его содержания.

Ранее News.ru писал о том, что послание от президента США Дональда Трампа было доставлено Ким Чен Ыну.