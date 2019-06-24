США потратят сотни миллионов долларов на оружие для Украины

Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год, в которых предусмотрено почти 700 млн долларов для поддержки Украины

Об этом сообщило украинское посольство в США на своей странице в Facebook. Так, в проекте закона «Об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год» предлагается предусмотреть для обеспечения безопасности Украины смету в размере 250 млн долларов.

Из указанной суммы 50 млн должно быть направлено исключительно для предоставления летальных вооружений оборонительного характера.

Днем ранее американское издание Washington Examiner опубликовало материал, в котором анализируется ситуация с предоставлением военной помощи Украине.

«Министерство обороны США планирует направить на Украину военную технику и вооружения на 250 млн долларов в качестве помощи для укрепления военного потенциала страны, поскольку она по-прежнему ведет борьбу с пророссийскими повстанцами в восточных регионах.

Пакет военной помощи включает снайперские винтовки, гранатометы и противоартиллерийские радары для ВМС Украины, войск специального назначения и сухопутных войск.

Также будут отправлены средства обнаружения систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), приборы ночного видения и военно-медицинское оборудование», — пишет издание.

Как сообщают в Пентагоне, с учетом этих дополнительных средств и техники общая военная помощь, предоставленная США Украине для обеспечения безопасности с 2014 года, составит в денежном выражении 1,5 млрд долларов.

«Я считаю, что предоставление Украине помощи в области безопасности жизненно важно. На мой взгляд, это в психологическом и военном отношении способствует повышению профессионального уровня и боеспособности украинских сил», — заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

«Думаю, важно также, чтобы Украина ответила взаимностью в плане закупок у нас военной техники. И я знаю, что они намерены это сделать», — сказал он.

Решение о предоставлении военной помощи было принято в поворотный момент для свежеиспеченного президента Украины Владимира Зеленского, популярного юмориста, одержавшего убедительную победу на апрельских выборах, отмечает WE.

Своей основной политической задачей Зеленский провозгласил прекращение конфликта на Донбассе, восточном регионе страны. После попыток нескольких стран выступить в качестве посредников с целью прекращения огня конфликт зашел в тупик, и в регионе сохраняется неспокойная и почти безвыходная ситуация.

Напряженность обострилась в ноябре, уверен автор материала, когда российские военные, атаковав три украинских военных судна, захватили и отправили под арест их экипажи в составе 24 моряков.

«Мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами — в защите родной земли, японцами — в технологиях», — заявил Зеленский в своей инаугурационной речи в мае.

«Наша самая первая задача — прекращение огня на Донбассе».

В своем выступлении перед сенаторами Волкер сказал, что США должны и дальше укреплять арсенал Украины средствами береговой и противовоздушной обороны, поскольку Россия по-прежнему представляет угрозу в Черном море.

«Думаю, важно, чтобы НАТО приняла вызов и ясно дала понять, что все мы заинтересованы в свободе судоходства, открытом доступе, экономическом развитии и безопасности этого региона», — сказал он.

В 2014 году в ответ на присоединение Россией территории Крыма Вашингтон запустил программу «Европейская инициатива сдерживания». В том же году Конгресс разрешил продажу Украине летального оружия, но администрация Барака Обамы не подписала это положение из-за опасений, что поставки наступательных вооружений могут привести к эскалации напряженности.

Военная помощь США ограничивалась поставками нелетальных средств, пока в 2017 году президент Дональд Трамп не отменил это положение, хотя его администрация предложила сократить фонд на 10% в проекте бюджета этого года.

Бывший член бюджетной комиссии Сената Рик Бергер, который изучает оборонные бюджеты для Американского института предпринимательства, в интервью изданию Washington Examiner сказал, что идея дальнейшего предоставления помощи Украине пользуется широкой поддержкой со стороны как республиканцев, так и демократов.

Он рассчитывает на то, что Конгресс увеличит военную помощь этой стране, и говорит, что на Капитолийском холме опасения по поводу эскалации минимальные.

«Эти пакеты помощи очень хорошо подготовлены, так как, по большому счету, это то, что действительно нужно украинским вооруженным силам, — сказал Бергер. — Конгрессу, причем представителям обеих партий, Украина небезразлична, и я не удивлюсь, если в законе о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону этого года объем средств на оказание помощи опять будет увеличен».

Однако пока судьба оборонного бюджета на следующий год остается неясной, поскольку среди лидеров Конгресса ведутся дискуссии по поводу федерального бюджета в целом.

При подготовке материала использовался перевод сайта inosmi.ru