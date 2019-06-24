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В США появился новый кандидат в президенты 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Отставной адмирал ВМС Джо Сестак объявил о выдвижении на пост президента США, передает РИА "Новости".
Он пояснил, что гражданам нужен человек, который возьмет на себя ответственность за население и отодвинет на второй план личные интересы.
"Президент, который обладает глубиной глобального опыта, для того чтобы восстановить лидерство Америки в мире и чтобы защитить нашу американскую мечту", — добавил он.
Главными целями Сестак назвал "торможение изменения климата" и стремление "положить конец несправедливостям".
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