В США появился новый кандидат в президенты

Отставной адмирал ВМС Джо Сестак объявил о выдвижении на пост президента США , передает РИА "Новости".

Он пояснил, что гражданам нужен человек, который возьмет на себя ответственность за население и отодвинет на второй план личные интересы.

"Президент, который обладает глубиной глобального опыта, для того чтобы восстановить лидерство Америки в мире и чтобы защитить нашу американскую мечту", — добавил он.

Главными целями Сестак назвал "торможение изменения климата" и стремление "положить конец несправедливостям".