США поддержали украинский гей-парад 

Посольство США на Украине выразило поддержку участникам проходящего в Киеве "Марша равенства". Об этом сообщает УНИАН.
"Мы стоим вместе со всеми украинцами, которые хотят равенства и отсутствия дискриминации", — заявил представитель ведомства Уильям Тейлор.
Он также обратился к участникам акции и пожелал им "безопасного, приятного и замечательного дня".
23 июня в Киеве проходит "Марш равенства", в котором уже приняли участие 2,5 тысячи человек.
Отмечается, что несогласные с шествием также вышли на улицы города.
Ранее сообщалось, что украинская полиция задержала девять человек, которые планировали осуществить провокацию во время мероприятия.