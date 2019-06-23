США поддержали украинский гей-парад

Посольство США на Украине выразило поддержку участникам проходящего в Киеве "Марша равенства". Об этом сообщает УНИАН.

"Мы стоим вместе со всеми украинцами, которые хотят равенства и отсутствия дискриминации", — заявил представитель ведомства Уильям Тейлор.

Он также обратился к участникам акции и пожелал им "безопасного, приятного и замечательного дня".

23 июня в Киеве проходит "Марш равенства", в котором уже приняли участие 2,5 тысячи человек.

Отмечается, что несогласные с шествием также вышли на улицы города.

Ранее сообщалось, что украинская полиция задержала девять человек, которые планировали осуществить провокацию во время мероприятия.