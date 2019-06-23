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США поддержали украинский гей-парад 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Посольство США на Украине выразило поддержку участникам проходящего в Киеве "Марша равенства". Об этом сообщает УНИАН.
"Мы стоим вместе со всеми украинцами, которые хотят равенства и отсутствия дискриминации", — заявил представитель ведомства Уильям Тейлор.
Он также обратился к участникам акции и пожелал им "безопасного, приятного и замечательного дня".
23 июня в Киеве проходит "Марш равенства", в котором уже приняли участие 2,5 тысячи человек.
Отмечается, что несогласные с шествием также вышли на улицы города.
Ранее сообщалось, что украинская полиция задержала девять человек, которые планировали осуществить провокацию во время мероприятия.
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США , В мире , Уильям Тейлор , Киев
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