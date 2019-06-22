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Слуцкий: тюремный срок Бутиной сокращен на 10 дней 

ТАСС + ещё 12 47 минут назад
Фото: ТАСС
Срок тюремного заключения осужденной в США россиянки Марии Бутиной сокращен на 10 дней, она выйдет на свободу 25 октября. Об этом в субботу в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Он рассказал, что практически сразу после прошедшего в пятницу в Госдуме круглого стола по защите российских граждан за рубежом принимавший в нем участие отец Марии Бутиной Валерий Бутин смог поговорить по телефону с дочерью.
"Две хороших новости: адвокаты, наконец, смогли подать апелляцию, ее приняли к рассмотрению. Но, самое главное, уголовный срок Маше уже сокращен на 10 дней, она сможет выйти на свободу 25 октября, а не 5 ноября", — написал Слуцкий.
Депутат заметил, что "для того, кто отбывает политическое заключение порой в нечеловеческих условиях, счет времени идет на минуты". "Еще раз хочу подчеркнуть, нам необходимо в целом совершенствовать систему государственных мер по защите и правовой помощи россиянам, попавшим в беду в других странах и ставшим прямыми жертвами русофобской политики их властей", — подчеркнул Слуцкий.
"Будем дальше бороться, будем помогать, будем делать все для освобождения наших граждан из иностранных тюрем", — резюмировал глава комитета.
Федеральное Бюро тюрем США подтвердило, что россиянка выйдет на свободу 25 октября.
"Дата освобождения Бутиной из-под стражи назначена на 25 октября 2019 года", — сообщили в госучреждении.
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Комментарии1
США , Политика , Мария Бутина , Валерий Бутин , Леонид Слуцкий , Комитет госдумы по международным делам , Госдума
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