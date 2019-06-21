Сенат запретил Трампу продавать оружие Саудовской Аравии

По данным агентства, свое решение сенаторы мотивировали тем, что Саудовская Аравия причастна к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкуджи в октябре 2018 года, а также к ударам по мирному населению в Йемене . Отмечается, что сенаторы приняли 22 решения — по числу планируемых сделок. Таким образом верхняя палата американского парламента заблокировала действия администрации Трампа, который уже пообещал воспользоваться имеющимся у него правом вето.

Трамп намеревался продать Саудовской Аравии оружие на общую сумму порядка 8 миллиардов долларов (больше 500 миллиардов рублей), в том числе высокоточные боеприпасы. Также в эту стоимость входила бы поддержка в обслуживании самолетов.

В мае сообщалось, что администрация Трампа собирается поставить американское вооружение Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) в обход блокировок Конгресса.