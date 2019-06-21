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Посольство Великобритании в Грузии призвало протестующих действовать в рамках закона 

ТАСС + ещё 9 12 часов назад
ТАСС, 21 июня. Посольство Соединенного Королевства в Грузии призвало протестующих в Тбилиси сохранять спокойствие и действовать в рамках закона. Заявление дипмиссии было опубликовано на сайте Первого канала Общественного вещателя Грузии.
"Мы наблюдаем за событиями в Тбилиси, происходящими перед зданием парламента. Мы слышим обеспокоенность общественности по поводу сегодняшних событий. Мы призываем стороны сохранять спокойствие и действовать в рамках закона", — отмечено в заявлении.
Несколько тысяч демонстрантов собрались в четверг вечером у здания грузинского парламента, требуя отставки спикера и главы МВД. Они попытались прорваться в здание законодательного органа. Позднее полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным Минздрава Грузии, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.
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США , В мире , Кавказ , МВД , ИТАР-ТАСС , Грузия , Великобритания , Тбилиси
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