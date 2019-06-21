Посольство Великобритании в Грузии призвало протестующих действовать в рамках закона

ТАСС, 21 июня. Посольство Соединенного Королевства Грузии призвало протестующих в Тбилиси сохранять спокойствие и действовать в рамках закона. Заявление дипмиссии было опубликовано на сайте Первого канала Общественного вещателя Грузии.

"Мы наблюдаем за событиями в Тбилиси, происходящими перед зданием парламента. Мы слышим обеспокоенность общественности по поводу сегодняшних событий. Мы призываем стороны сохранять спокойствие и действовать в рамках закона", — отмечено в заявлении.