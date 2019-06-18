Адвокат Харви Вайнштейна отказался его защищать

Защищающий интересы американского кинопродюсера Харви Вайнштейна адвокат Хосе Баэз больше не хочет представлять своего подопечного в суде, сообщили американские СМИ.

В минувшую пятницу Баэз якобы подал прошение о самоотводе в федеральный суд Нью-Йорка , где проходит рассмотрение дела Вайнштейна, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Адвокат пояснил, что подал самоотвод, поскольку у него серьезные разногласия с подзащитным.

«Господин Вайнштейн намеренно игнорировал наше соглашение об оплате и дал понять, что собирается поступать так же и далее», — отметил Баэз. Он подчеркнул, что клиент настаивал на действиях, которые делают защиту «неоправданно трудной».

Отмечается, что в январе от Вайнштейна уже отказался Бенджамин Брафман , в мае — Рональд Салливан.

Напомним, по словам адвоката потерпевших, от домогательств американского продюсера могли пострадать почти 1 тыс. женщин.