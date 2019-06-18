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Адвокат Харви Вайнштейна отказался его защищать 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Защищающий интересы американского кинопродюсера Харви Вайнштейна адвокат Хосе Баэз больше не хочет представлять своего подопечного в суде, сообщили американские СМИ.
В минувшую пятницу Баэз якобы подал прошение о самоотводе в федеральный суд Нью-Йорка, где проходит рассмотрение дела Вайнштейна, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Адвокат пояснил, что подал самоотвод, поскольку у него серьезные разногласия с подзащитным.
«Господин Вайнштейн намеренно игнорировал наше соглашение об оплате и дал понять, что собирается поступать так же и далее», — отметил Баэз. Он подчеркнул, что клиент настаивал на действиях, которые делают защиту «неоправданно трудной».
Отмечается, что в январе от Вайнштейна уже отказался Бенджамин Брафман, в мае — Рональд Салливан.
Напомним, по словам адвоката потерпевших, от домогательств американского продюсера могли пострадать почти 1 тыс. женщин.
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США , В мире , Бенджамин Брафман , Харви Вайнштейн , CNN , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк
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