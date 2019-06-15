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Трампа не стали наказывать за «супержуткий» поцелуй 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: EPA
Дело против главы американского государства Дональда Трампа, которого сотрудница его предвыборного штаба Алва Джонсон обвинила в «супержутком и неуместном» поцелуе, прекращено, сообщают СМИ.
Федеральный судья Уильям Юнг отклонил иск, но оставил за Джонсон право подать иск заново в течение месяца, если тот перестанет быть политизированным. Нынешний иск судья счел «политическим», передает РИА «Новости» со ссылкой на Tampa Bay Times.
В феврале сообщалось, что Джонсон подала иск в суд Флориды.
Джонсон заявляла, что во время предвыборного митинга в 2016 году Трамп без ее согласия «схватил ее за руку и потянулся к ней, чтобы поцеловать в губы», однако она отвернулась, и поцелуй пришелся в край губ.
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