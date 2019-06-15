Дело против Трампа о «супержутком» поцелуе прекращено

Федеральный судья Вильям Юнг прекратил дело против президента США Дональда Трампа , на которого сотрудница его предвыборного штаба подала иск за "неуместный" поцелуй, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что сотрудница предвыборного штаба Трампа подала на американского лидера в суд Флориды за поцелуй без ее согласия. Алва Джонсон заявила, что инцидент произошел 24 августа 2016 года во время предвыборного митинга в городе Тампа , штат Флорида. Джонсон утверждает, что Трамп схватил ее за руку и попытался поцеловать в губы. Девушка успела отвернуться и "супержуткий и неуместный" поцелуй Трампа пришелся на уголок ее рта.

По данным издания, судья отклонил иск с сохранением за истцом права возбуждения иска по тому же основанию. Это означает, что Джонсон может вновь подать иск против Трампа в течение 30 дней. Юнг назвал жалобу Джонсон "политическим иском" и заявил, что она сможет еще раз прийти в суд, если иск не будет иметь политического характера.

Ранее не менее 20 женщин обвинили Трампа в приставаниях, хотя ни одно дело до настоящего времени не было расследовано или доказано в суде. Одним из самых громких стало дело порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд ). Однако на этой неделе Федеральный суд в Нью-Йорке отклонил ее иск против президента США Дональда Трампа за клевету в ее адрес.

Трамп отрицает обвинения в домогательствах и супружеских изменах. Однако в ходе предвыборной кампании в 2016 году он извинился за случайно попавшее на пленку высказывание, где он хвастается тем, что женщины позволяют ему хватать себя руками за интимные места, поскольку он "звезда".