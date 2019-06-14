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Ким Кардашян сорвала аплодисменты Дональда Трампа 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Twitter / DonaldTrump
Ким Кардашян сорвала овации собравшихся в Белом доме после своего выступления по вопросу о тюремной реформе, задача которой облегчить участь заключенных, которые отбывают наказание.
Кроме этого, в задачу новой инициативы входит разработка методов по адаптации вышедших на свободу и помощи в трудоустройстве.
Дональд Трамп, перед тем как предоставить Ким слово, в своей речи назвал ее «хорошим человеком» и одной из «самых успешных людей в шоу-бизнесе». Он также похвалил ее за то, что она выучилась на адвоката.
Лидер США также обратился к мужу Ким Канье Уэсту, назвав рэпера одним из своих настоящих друзей.
После своей речи Кардашян поблагодарила Трампа и отдала должное Иванке Трамп и Джареду Кушнеру, которые по ее просьбе начали работать над реформой.
Модель рассказала о своих визитах в тюрьмы, которые дали ей представление о системе правосудия.
Она также призналась, что до этого понятия не имела о тех трудностях, с которым сталкиваются осужденные после выхода из тюрьмы, когда пытаются снова стать полноценными членами общества.
Ким также анонсировала запуск программы по обмену опытом, которая предоставит осужденным специальные ваучеры с помощью которых они смогут бесплатно ездить на интервью для устройства на работу, а также навещать родственников.
Звезда подчеркнула, что главной целью программы является снизить процент рецидива.
Трамп похвалил Кардашян за ее неустанные усилия по внедрению тюремной реформы, пишет The Blast.
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