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Администрация Трампа спела ему Happy Birthday около Белого дома 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Представители администрации США спели известную песню Happy Birthday to You в день рождения президента Дональда Трампа в саду Белого дома, сообщает РИА «Новости».
14 июня Трампу исполнилось 73 года.
Как только президент вышел из дверей Белого дома, собравшиеся начали петь.
Отмечается, что Трамп был в приподнятом настроении и всем своим видом демонстрировал удивление.
В настоящее время работой Трампа на посту президента недовольны 56% американцев, при этом 47% считают, что он должен уйти в отставку.
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США , Конфликты , Дональд Трамп , Администрация США , РИА Новости
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