Трамп продлил санкции против Белоруссии

В сообщении Белого дома говорится, что действия и политика некоторых членов правительства Белоруссии «являются необычной и экстраординарной угрозой» нацбезопасности и внешней политике США.

Санкции против Белоруссии продлеваются ежегодно с 2006 года. Под «блокирование собственности и имущественных прав» подпадают лица, «подрывавшие демократические процессы или институты в Белоруссии, нарушающие права человека, замешанные в коррупции».

В октябре 2015 года действие санкций в отношении ряда белорусских компаний было частично приостановлено.