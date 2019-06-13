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Трамп продлил санкции против Белоруссии 

Рамблер 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении санкций в отношении Белоруссии, передает РИА «Новости».
В сообщении Белого дома говорится, что действия и политика некоторых членов правительства Белоруссии «являются необычной и экстраординарной угрозой» нацбезопасности и внешней политике США.
Санкции против Белоруссии продлеваются ежегодно с 2006 года. Под «блокирование собственности и имущественных прав» подпадают лица, «подрывавшие демократические процессы или институты в Белоруссии, нарушающие права человека, замешанные в коррупции».
В октябре 2015 года действие санкций в отношении ряда белорусских компаний было частично приостановлено.
США , В мире , Дональд Трамп , РИА Новости
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