В США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35

Турецкие пилоты больше не будут проходить обучение навыкам управления истребителей-бомбардировщиков F-35. Американская сторона приняла такое решение из соображений безопасности. СМИ предупреждали об этом еще на прошлой неделе. Причиной является закупка Анкарой России зенитных ракетных комплексов С-400. Вашингтон выступает категорически против этой сделки.

Турецкие летчики, проходившие обучение навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 на авиабазе «Люк» в США , прекратили тренировочные полеты, сообщил агентству Reuters официальный представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс.

«Министерству известно, что турецкие летчики на авиабазе «Люк» не летают. Мы продолжим тесно работать с нашими турецкими союзниками по прекращению их участия в программах, связанных с F-35, если политика Турции не изменится», — подчеркнул он.

В агентстве уточнили, что начальник авиабазы на прошлой неделе решил прекратить программы подготовки турецких летчиков и техников, исходя из соображений безопасности.

Впрочем, турецкие специалисты все еще продолжают подготовку на авиабазе Эглин во Флориде, отметили в Reuters.

Как сообщал 7 июня журнал Foreign Policy, и.о. министра обороны США Патрик Шанахан направил главе министерства национальной обороны Турции Хулуси Акару письмо, в котором уведомил, что к 31 июля командировочные предписания турецких летчиков, проходящих обучение на базах во Флориде и Аризоне, аннулируют, и их доступ на базы будет прекращен. Кроме того, американская сторона отказалась принимать 34 летчиков из Турции, которые должны были прибыть в страну позже в этом году. Это решение объясняется приостановкой Вашингтоном участия Турции в программе F-35.

В тот же день о решении США прекратить прием турецких военных летчиков на программы обучения навыкам пилотирования F-35 сообщило и агентство Reuters со ссылкой на источники. Они отметили, что такие действия Вашингтона связаны с приобретением Анкарой у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Соединенные Штаты приняли такое решение на фоне американо-турецких переговоров, в ходе которых США отговаривают Турцию от закупки С-400.

При этом собеседники Reuters заявили, что это решение не будет распространяться на уже находящихся в США летчиков из Турции, а будет относиться только к тем, кто планировал приступить к обучению на авиабазе.

По информации американских военных, слова которых приводило издание, на тот момент на авиабазе обучались четверо турецких пилотов. Еще двое летчиков из Турции в то время работали на «Люке» в качестве инструкторов. Кроме того, на авиабазе находятся 20 турецких граждан, отвечающих за эксплуатацию военных самолетов. Они проводят тренировки под руководством американских специалистов, отметили источники.

Собеседники агентства при этом не исключили, что Вашингтон может отменить свое решение, если Анкара изменит планы по С-400.

О том, что Вашингтон приостановил поставку Турции оборудования для истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов, стало известно 1 апреля.

«В ожидании однозначного решения Турции об отказе от закупок С-400, поставки оборудования и другие действия, касающиеся F-35 для ВВС Турции, были приостановлены», — заявил представитель министерства обороны США подполковник Майк Эндрюс, слова которого приводило Reuters.

Вашингтон также рассматривал вопрос о возможности исключения Турции из производства F-35. Турецкая сторона изготавливает детали фюзеляжа, шасси и дисплеи кабины. Источники, знакомые со схемами мирового производственного процесса F-35 и мнением США по этому вопросу, полагают, что Турцию в этой цепочке можно заменить.

Учитывая ее заменимость, Соединенные Штаты регулярно предъявляют ей угрозы.

5 июня постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила в эфире телеканала CNBC, что Анкара может получить что-то одно: либо российские ЗРК С-400, либо американские истребители пятого поколения F-35.

Но Турция продолжает стоять на своем и заверяет, что не откажется от поставок российских систем. Об этом в очередной раз 4 июня сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган , слова которого приводило агентство Anadolu. Он обратил внимание, что Анкара выполняет все требования заключенных соглашений.

«Нет речи о том, что мы сделаем шаг назад по вопросу об С-400. У нас есть соглашение, которое мы выполняем», — подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что Турция могла бы закупить американские ЗРК Patriot, но такого предложения не поступало.

Анкара планировала закупить по меньшей мере 100 F-35 Lightining II в рамках многонациональной программы разработки этих истребителей под эгидой Вашингтона, к которой Турция присоединилась еще в 2002 году. Но теперь поставки самолетов этой стране находятся под большим вопросом из-за намерения турецкой стороны разместить на своей территории российские С-400. Вашингтон неоднократно заявлял, что с наибольшей долей вероятности откажется поставлять Анкаре истребители пятого поколения.

Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в ответ подчеркнул, что у турецкой стороны есть и другие варианты на этот случай.