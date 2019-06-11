Трамп назвал ставку ФРС слишком высокой 

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал политику Федеральной резервной системы, назвав ставку ФРС слишком высокой.
По его словам, евро и другие валюты обесцениваются по отношению к доллару, что ставит США в невыгодное положение.
«Процентная ставка ФРС слишком высокая… Они ничего не понимают!» — написал Трамп в Twitter.
При этом он отметил низкий уровень инфляции в стране.
Ранее Трамп призвал ФРС превратить американскую экономику в ракету.
В мае Федеральная резервная система сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.