Трамп назвал ставку ФРС слишком высокой

По его словам, евро и другие валюты обесцениваются по отношению к доллару, что ставит США в невыгодное положение.

«Процентная ставка ФРС слишком высокая… Они ничего не понимают!» — написал Трамп в Twitter.

При этом он отметил низкий уровень инфляции в стране.

Ранее Трамп призвал ФРС превратить американскую экономику в ракету.

В мае Федеральная резервная система сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.