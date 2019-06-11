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Помпео от имени Трампа поздравил россиян с Днем России 

ТК «Звезда» + ещё 5 2 часа назад
Фото: I-Images ZUMAPRESS.com Globallookpress
По словам госсекретаря США, он выразил поздравления от лица президента США и всех американцев.
Госсекретарь США Майкл Помпео поздравил весь российский народ с наступающим праздником — Днем России, который будет отмечаться 12 июня. Заявление Помпео распространил Госдепартамент США.
Помпео отметил, что свои поздравления он выражает от лица президента страны Дональда Трампа, а также американского народа. Госсекретарь подсчитал, что Россия отмечает почти три десятилетия с начала конституционных реформ.
«Соединенные Штаты уважают продолжающиеся устремления россиян к демократическим принципам всеобщей свободы, гражданских свобод и верховенства закона», — добавил госсекретарь.
Национальный праздник РФ — День России — отмечается 12 июня. Он был утвержден указом президента РФ в 1994 году. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
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США , Майкл Помпео , Дональд Трамп , Госдеп США
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