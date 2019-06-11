Помпео от имени Трампа поздравил россиян с Днем России

По словам госсекретаря США, он выразил поздравления от лица президента США и всех американцев.

Помпео отметил, что свои поздравления он выражает от лица президента страны Дональда Трампа , а также американского народа. Госсекретарь подсчитал, что Россия отмечает почти три десятилетия с начала конституционных реформ.

«Соединенные Штаты уважают продолжающиеся устремления россиян к демократическим принципам всеобщей свободы, гражданских свобод и верховенства закона», — добавил госсекретарь.

Национальный праздник РФ — День России — отмечается 12 июня. Он был утвержден указом президента РФ в 1994 году. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.