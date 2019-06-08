Главы ЦБ и министерств финансов G20 обсудят мировую экономику и споры США с Китаем

Как ожидается, в центре внимания встречи будет ситуация в мировой экономике и текущие торговые разногласия США Китая . Также стороны обсудят ряд вопросов, связанных с усовершенствованием систем налогообложения и мерами, направленными на обеспечение устойчивого роста.

"Это крайне важно, что мы можем обсудить в таком многогранном формате, как G20, торговые споры США и Китая. Я рассчитываю на активную дискуссию по этой теме. В этой связи необходимо сосредоточить внимание не только на торговом балансе, но также и на капитале и услугах, причем с точки зрения многосторонней торговли, а не торговли между двумя странами", — отметил на пресс-конференции в преддверии заседания вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо.

Агентство Киодо со ссылкой на проект совместного заявления финансовой «двадцатки» также сообщает, что в документ по итогам встречи предполагается включить предложение активизировать выработку новых правил налогообложения многонациональных цифровых гигантов, среди которых Amazon Apple , Facebook и Google

Решение споров

Ситуация вокруг торговых разногласий Вашингтона и Пекина находится в центре внимания уже долгое время, и ее влияние на мировую экономику волнует руководство большинства стран. В Фукуоке помимо дискуссии с участием глав министерств финансов и центробанков всей «двадцатки» также ожидается ряд двусторонних встреч. В частности, министр финансов США Стивен Мнучин должен встретиться с председателем Народного банка Китая (центробанка) И Ганом.

Кроме того, у Мнучина запланированы переговоры с Таро Асо. После своего отказа участвовать в Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) США стараются склонить Японию к подписанию двустороннего торгового соглашения. Вашингтон при этом преследует цель сбалансировать двустороннюю торговлю, поскольку импорт японских товаров в США пока значительно превышает экспорт американских в Японию.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на китайские товары еще на $300 млрд Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая с 1 июня ввели пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд

Место встречи

Город Фукуока расположен на юго-западе Японии в северной части острова Кюсю. Его население составляет около 1,6 млн человек. Город считается одним из самых активно развивающихся в Японии. Пропорция молодежи и коэффициент рождаемости здесь выше средних показателей по Японии.

Фукуока неоднократно попадала в рейтинги самых удобных для жизни городов Азии. Также здесь активно развивается бизнес — в городе сконцентрировано большое количество различных стартапов.

Из-за близости к Корейскому полуострову Фукуока на протяжении своего существования играла роль «ворот» в Азию. В городе сохранилось множество храмов и других памятников культуры.