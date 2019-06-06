Американских военных отправят красить стену Трампа

Американские военные, проходящие службу на границе с Мексикой , будут красить участок пограничного заграждения с Мексикой. Об этом сообщает CBS News.

Целью покраски будет улучшение «эстетического вида» стены. Срок работы военных в городе Калексико продлится 30 дней. Сообщается, что ранее подобные работы в городе Тусон штата Аризона также позволили заметить нелегальных мигрантов, которые незаметно пересекали границу.

Сенатор от штата Иллинойс Дик Дурбин в Twitter осудил такое задание. По его словам, «у наших военных есть более важная работа, чем делать стену Трампа красивой».