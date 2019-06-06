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Американских военных отправят красить стену Трампа 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Jacquelyn Martin / AP
Американские военные, проходящие службу на границе с Мексикой, будут красить участок пограничного заграждения с Мексикой. Об этом сообщает CBS News.
Целью покраски будет улучшение «эстетического вида» стены. Срок работы военных в городе Калексико продлится 30 дней. Сообщается, что ранее подобные работы в городе Тусон штата Аризона также позволили заметить нелегальных мигрантов, которые незаметно пересекали границу.
Сенатор от штата Иллинойс Дик Дурбин в Twitter осудил такое задание. По его словам, «у наших военных есть более важная работа, чем делать стену Трампа красивой».
Строительство основательной стены на американско-мексиканской границе было одним из основных пунктов программы Трампа на президентских выборах 2016 года. Ради него он успел ввести чрезвычайное положение и перенаправить военные расходы, однако 25 мая стало известно, что суд штата Калифорния наложил запрет на такое использование бюджетных средств Министерства обороны США.
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Комментарии
США , В мире , Пентагон , CBS , Калексико , Мексика , Тусон
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