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В США испытали пушку для стрельбы с поверхности Луны 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Оружейная система снабжена специальной защитой, чтобы не повредить электронные системы управления боевого корабля.
В США испытали новейшую электромагнитную пушку, скорость снаряда которой превышает 2000 метров в секунду.
В ходе испытаний выяснилось, что на заряд электромагнитного орудие уходит около двух минут, а на выстрел менее одной секунды.
Пушка создается с прицелом на создание оружия большой дальности, сообщает портал Space.com.
Дальнейшие испытания будут проводится с борта надводных кораблей.
Военнослужащие ВМФ США отработают стрельбу по морским и воздушным целям.
В перспективе, отмечает интернет-портал, возможности пушки могут быть использованы при освоении Луны.
В частности, создаваемая при выстреле энергия позволит отправлять с поверхности земного спутника полезную нагрузку.
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США , Армия , Войска , Оружие
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