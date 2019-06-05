Эксперт оценил, что даст Киеву статус основного союзника США вне НАТО

США планируют предоставить Киеву статус основного союзника вне НАТО , что, по мнению российской стороны, дестабилизирует ситуацию в Европе и на Украине . Вместе с тем в Вашингтоне понимают, что проигрыш Петра Порошенко на выборах — свидетельство, что не все украинцы поддерживают проамериканский курс страны. Что будет значить для Киева получение статуса союзника США и каковы перспективы вступления Украины в НАТО, — разбиралась «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что конгресс США рассматривает законопроект «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности», который может увеличить объем военной помощи Киеву и предусматривает возможность включения страны в список главных союзников США вне НАТО.

«Все эти инициативы, а все это началось, напомню, с саммита НАТО в мае 2008 года, на котором было принято решение, что Грузия и Украина вступят в НАТО, они расшатывают европейскую безопасность, ухудшают безопасность региональную, в том числе самой Украины. И если эти заявления соответствуют реальным намерениям США, то это еще один шаг в направлении дестабилизации ситуации на Украине, создания дополнительных препятствий для реализации минского процесса, который должен оставаться безальтернативной основой для прочного урегулирования», — цитирует РИА «Новости» комментарий замглавы МИД РФ Александра Грушко.

По его словам, «это еще один поощряющий сигнал партии войны в Киеве».

«Я думаю, что данная инициатива свидетельствует о резкой активизации попыток США институализировать принадлежность Украины к собственному лагерю и ее дальнейшую евроатлантическую ориентацию после победы на президентских выборах Владимира Зеленского. И в принципе это свидетельствует об активизации геополитической борьбы за Украину», — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» замдиректора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

По словам эксперта, данной инициативой конгрессмены США пытаются, во-первых, предотвратить некое изменение украинской внешней политики, ее сбалансирование, и не то, чтобы сближение с Россией , а, по крайней мере, хоть какое-нибудь улучшение отношений Москвы и Киева.

Как сказал собеседник издания, такие опасения были. По большому счету, победа Владимира Зеленского свидетельствует о том, что однозначно только проамериканская политика при Петре Порошенко не пользовалась поддержкой подавляющего большинства украинского населения. Это создает гипотетическую возможность для изменения внешней политики Киева и активизации в ней российского вектора не только для урегулирования ситуации в Донбассе, но и в более широком контексте.

Как считает Дмитрий Суслов, Соединенные Штаты пытаются это предотвратить. В Вашингтоне хотят использовать приход Зеленского не только, чтобы избежать подобного поворота украинской внешней политики, но и как естественный повод для еще большего сближения Украины с США и Западом через символическую институализацию принадлежности Украины к западному лагерю, предоставляя Киеву подобный статус — главного союзника США вне НАТО.

При этом данный шаг, хотя и имеет большое политическое значение, считает Дмитрий Суслов, во многом носит символический характер.

Этот статус во многом декларативен. Он автоматически не превращает страну в реального союзника Соединенных Штатов, за защиту которого Вашингтон вступал бы в войну.

«И если мы посмотрим, каким государствам этот статус предоставляется, то увидим, что он, как правило, предоставляется тем, кто реально является союзниками США, с которыми США заключили договоры об оборонном взаимодействии, договоры об оборонном союзе, в соответствии с которыми агрессия кого-то в отношении данного союзника приводит Соединенные Штаты к войне с этим агрессором. Как, например, в случае с Японией и рядом других стран», — пояснил Дмитрий Суслов.

То есть само по себе предоставление статуса главного союзника США вне НАТО не влечет за собой обязательство Вашингтона вступать в войну с гипотетическим противником, защищая своего союзника. Данное обязательство возникает вследствие юридически обязывающего договора, который подписывается между Соединенными Штатами и этим государством.

«А между США и Украиной данного договора нет. И я так понимаю, что Вашингтон и не собирается заключать подобный договор с Киевом, потому что это повысит риски вступления США в войну, в том числе с Россией в случае эскалации возможного конфликта на территории Украины», — подчеркнул Дмитрий Суслов.

По мнению эксперта, данная инициатива свидетельствует, что в обозримой перспективе вариант вступления Украины в НАТО реально не рассматривается, и США хотят использовать какие-то альтернативные механизмы и способы укрепления отношений с Украиной и принадлежности Киева к западному блоку в ее антироссийском состоянии.

И включение Украины в список главных союзников США вне НАТО, считает Дмитрий Суслов, не делая при этом отношения с Украиной подлинно союзническими, поможет Вашингтону решить эту проблему.

В то же время, если подобный статус будет Киеву предоставлен, то это никоим образом не поспособствует улучшению региональной безопасности, а разве что создаст основу для еще большего украино-американского взаимодействия в оборонной сфере, в том числе военного технического сотрудничества.

Это, по мнению Дмитрия Суслова, повлечет за собой увеличение количества совместных военных учений, увеличение американской военной помощи Украине, предоставление Киеву летальных вооружений и военных советников из США. Иными словами, все эти шаги и меры со стороны Вашингтона приведут к дальнейшему ухудшению и российско-американские отношения, и ситуацию в зоне конфликта на Донбассе.

Вместе с тем в тех же США высказываются реальные опасения относительно увеличения объемов военной помощи Украине. Как ранее писала «Газетa.Ru», не так давно американская корпорация RAND представила доклад, в котором изложен комплекс мер по сдерживанию России. Эксперты RAND полагают, что предоставление Соединенными Штатами вооружения и военной техники Украине могло бы существенно увеличить уязвимость России.

Но любое увеличение военных поставок Киеву со стороны США должно быть тщательно дозировано, полагают в RAND, чтобы не спровоцировать вооруженный конфликт Киева с Москвой, в котором Россия по причине своей мощи и географической близости имела бы значительные преимущества.

«Подобные оценки RAND во многом ставят крест на надеждах военно-политического руководства Киева создать боеспособные и современные вооруженные силы за счет масштабной военной помощи Запада», — ранее рассказал «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По словам военачальника, поставки отдельных образцов оружия со стороны США и НАТО на Украину производиться, несомненно, будут, но их общий объем вряд ли будет значителен. Причем так или иначе за все поставленное вооружение, военную и специальную технику Украине придется платить. Ничего бесплатного со стороны США в Киеве, по оценкам генерала, не дождутся. Причем значительная часть образцов оружия будет 3-4 категории, то есть после средних и капитальных ремонтов.