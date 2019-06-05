Как США хотят побеждать Россию

Специалисты предлагают США — как и в 70-е годы — сосредоточиться не на том, чтобы быть впереди России по всем областям, а чтобы перевести стратегическое соперничество с ней в те сектора, где американцы традиционно сильны. Причем, желательно втянуть Россию в противостояние в тех областях, в которых затраты со стороны США будут меньше, чем затраты России. Ведь сейчас США находятся отнюдь не на вершине своего могущества, и не могут себе позволить разбрасывать деньги направо и налево. Тем более, в деле сдерживания России, которая не является главной внешнеполитической проблемой для США.

Близкая к Пентагону аналитическая структура RAND Corporation проанализировала возможности «эффективного» сдерживания России в пяти областях. Экономике, геополитике, идеологии, а также в информационной и военной сферах.

Отключим газ

В вопросе экономики специалисты RAND критикуют санкционный метод. По их мнению, санкции действительно могут навредить России — но в то же время несут и серьезные риски для США. По их мнению, есть куда более дешевые и выгодные варианты для «разбалансирования» Москвы

Так, они предлагают идти по пути Трампа — наращивать экспорт американских энергоносителей для того, чтобы подорвать позиции Москвы на нефтегазовом рынке и лишить ее значительных поступлений в бюджет. Да, Трамп проводит эту линию слишком грубо — пытается не соблазнить, а принудить Европу покупать американский сжиженный газ. Куда более дорогой, чем российский трубопроводный. Однако если это делать тоньше, если предложить Европе действенные компенсации потерь — например, пойти на уступки в вопросах торговли — то тактика может сработать.

Еще один экономический метод — не заставлять Европу покупать дорогой американский газ, а найти выгодных для Брюсселя альтернативных поставщиков. Слабым местом этого предложения в RAND считают неразвитость мирового рынка СПГ, однако, на самом деле, слабость в другом — в конфликте США и Ирана . Для Европы привлекательной альтернативой российскому газу может быть лишь другой трубопроводный газ — а нужные и опасные для России объемы газа в Европу может поставить только Иран. Которому мешают поставлять газ… Соединенные Штаты, втянувшиеся в бессмысленный конфликт с аятоллами. Поэтому если Вашингтон хочет нанести удар по позициям Газпрома в Европе, ему нужно мириться с Тегераном , помочь иранцам протянуть трубы с южных месторождений на север и договориться с турками о транзите иранского газа в Европу.

Наконец, еще один метод экономического разбалансирования России — стимулирование оттока молодых специалистов из нашей страны. Он требует малых затрат (львиную долю работы за США тут делают сами российские власти, не всегда обеспечивающие достойные условия работы для молодых специалистов, а также не создающие достаточных условий для роста среднего класса и гражданского общества) — однако и эффект от него появится лишь в долгосрочной перспективе.

Выгонять невыгодно

В «геополитических вопросах» — выдавливании России из регионов, входящих в ее сферу влияния — сотрудники RAND призывают серьезно взвешивать риски. Ведь США могут конфликтовать с Россией везде и всюду, однако зачастую усиление американского давления резко повышает риски для Соединенных Штатов.

Взять для примера Украину — самую больную для России внешнеполитическую тему. Вашингтон может усилить поддержку украинского режима, поставлять оружие, науськивать Киев на более агрессивные действия — но, как правильно пишут авторы доклада, такая политика может привести к тому, что Москва выйдет из действующих дипломатических соглашений (того же Минского), и перейдет к более агрессивным действиям. В которых — учитывая ее близость к Киеву — будет иметь преимущество над США. По той же причине, например, бессмысленно заниматься «укреплением связи» с южнокавказскими странами, а также странами Центральной Азии. Эти регионы можно выбить из-под России, но Америка потратит на это непропорционально большие ресурсы.

К не меньшим рискам для США ведет и усиление поддержки сирийских «повстанцев». Во-первых, потому, что сирийское «повстанческое движение» уже атомизировано и не представляет из себя былой единой силы. Во-вторых, потому, что это усложнит американскую кампанию по борьбе с терроризмом и может привести к дестабилизации всего региона. Авторы RAND этого не признают (все-таки проект связан с Пентагоном), но Вашингтон «потерялся» на Ближнем Востоке. Потерял навыки, возможности и связи для того, чтобы заниматься «управлением хаосом» или хотя бы просто извлекать для себя выгоды из этого хаоса.

Попытки «вытянуть» из-под России Белоруссию через ее либерализацию тоже признаны бессмысленными. Во-первых, потому, что организовать эту либерализацию крайне непросто, во-вторых — потому, что Москва может ответить дестабилизацией ситуации в Европе.

Скептически эксперты в США относятся и к противостоянию с Россией на Приднестровском направлении — однако тут делают очень важное замечание. Россию можно изгнать из Приднестровья, это станет ударом по ее престижу — однако в итоге позволит Москве «сэкономить деньги». То есть снизить расходы.

И вот тут кроется важнейший вывод из «геополитической главы», который можно прочитать между строк. Не нужно выдавливать Москву из постсоветского пространства через усиление собственного присутствия, не нужно идти на прямой конфликт с ней в этих регионах. Нужно лишь заниматься их дестабилизацией, раскачивать там ситуацию для того, чтобы Москва тратила на стабилизацию все больше и больше ресурсов. Это касается и Приднестровья, и, особенно, Украины. Вашингтону крайне выгодно нынешнее состояние дел в российско-американских соглашениях, когда Москва не стремится к эскалации конфликта, но и не понимает, как без нее выигрывать в украинской партии.

Капиталистические соревнования

В идеологии и информационной сфере вариантов у США не так много. Авторы доклада признают — российское инфопространство находится под контролем Кремля, поэтому американцам очень непросто заниматься «подрывом доверия к российской избирательной системе». Можно, конечно, раскачивать общество и тиражировать истории о коррупции, неэффективности и прочих грехах — однако (и тут авторы доклада проявляют невиданный для западных экспертов прагматизм) нет никаких гарантий, что на волне массового протестного движения к власти в России придет дружественный США режим.

Так что дискредитация российских властей среди российского населения может в лучшем для США случае привести лишь к тому, что Кремль будет тратить больше ресурсов на решение внутренних проблем, и станет уделять меньше внимания зарубежным авантюрам. Ну, а дискредитация России на Западе (бойкот, изгнание из международных организаций) является, конечно, делом для американцев хорошим и правильным, однако особых бонусов для США тоже не несет. Особенно (и опять авторы этот момент вежливо опускают) сейчас, когда Дональд Трамп своими действиями добил остатки американской репутации даже среди традиционных союзников.

А вот что несет бонусы, так это организация различных военных провокаций. И речь тут идет не о том, что США будут куда-то вторгаться. Вашингтону предлагается перенести стратегическое соперничество с Москвой в тот сектор, где американцы на самом деле традиционно сильны — соревнование в военной мощи.

Бюджет Пентагона более чем в десять раз превышает бюджет российского Минобороны , поэтому американцы могут себе позволить крайне интересные «капиталистические соревнования». Например, размещать возле российских границ авиацию и ракеты с ядерными боеголовками (на европейском или азиатском направлениях), вынуждая Москву тратить огромные средства на развитие систем ПВО. Сделать особый упор на средства электронной борьбы, а также на создание угрозы со стороны американского флота — в том числе и через усиление присутствия кораблей США и других стран НАТО в Черном море. В общем, идти на различные шаги, которые вынудят Россию резко нарастить оборонные расходы и повторить ошибки Советского Союза.

И ведь в России есть очень много людей, готовых пройти по советским граблям. Огромный сегмент активистов и аналитиков, которые считают себя приверженцами «патриотического лагеря» и призывают к наступательным действиям против США на всех фронтах: «давить» проамериканских соседей, поддерживать действующие власти в Южной Америке, раздавать миллиарды долларов странам НАТО за то, чтобы они вышли из Альянса, тратить огромные средства на создание симметричных американцам оружейных систем (их не устраивают условные «Кинжалы» и «Пересветы», которые стоят сравнительно недорого, но при этом позволяют нанести американцам неприемлемый ущерб).

Доклад RAND должен стать для них уроком и показать, в чью пользу они на самом деле играют. Нам надо быть умнее.