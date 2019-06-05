Трамп не исключил возможности военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп не исключает военной операции против Ирана , однако предпочел бы путь переговоров. С такими словами глава американской администрации, который находится с государственным визитом в Великобритании , выступил в интервью телеканалу ITV. Оно было показано в среду.

"Всегда есть такая вероятность. Хочу ли я этого? Нет. Но всегда есть такая вероятность", — ответил он на вопрос ведущего о том, считает ли президент, что ему придется применить военную силу против Ирана.

"Иран — это то место, которое было чрезвычайно враждебным, когда я впервые пришел к власти. Он участвовал в 14 военных операциях, включая Йемен Сирию и другие. Он поддерживал терроризм во многих местах. Он был террористической страной номер один в мире, и, возможно, остается ей сейчас. Он спонсировал терроризм", — сказал Трамп.

Заключенный при Бараке Обаме в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе Трамп назвал "ужасной сделкой, потому что она была краткосрочной".

"Он заплатил $150 млрд, $1,8 млрд наличными", — заявил Трамп.

Он заверил, что после того, как США вышли из ядерной сделки, Иран "стал другой страной".

При этом Трамп сказал, что допускает переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани

"Да, конечно, я предпочел бы переговоры", — ответил он на вопрос ведущего о том, готов ли он к переговорам с иранским коллегой.

"Он [Хасан Роухани] сказал недавно, что не хочет возводить стену с Соединенными Штатами", — отметил Трамп. Он добавил, что единственная возможность добиться этого — гарантировать, чтобы у Ирана не появилось ядерное оружие.

О ядерной сделке

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС . 8 мая 2019 года Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД.

Остальные участники ядерной сделки — Великобритания, Германия, Китай, Россия и Франция — заявили, что продолжат выполнять свои обязательства.