Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп не исключил возможности военной операции против Ирана 

ТАСС + ещё 11 17 минут назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп не исключает военной операции против Ирана, однако предпочел бы путь переговоров. С такими словами глава американской администрации, который находится с государственным визитом в Великобритании, выступил в интервью телеканалу ITV. Оно было показано в среду.
"Всегда есть такая вероятность. Хочу ли я этого? Нет. Но всегда есть такая вероятность", — ответил он на вопрос ведущего о том, считает ли президент, что ему придется применить военную силу против Ирана.
"Иран — это то место, которое было чрезвычайно враждебным, когда я впервые пришел к власти. Он участвовал в 14 военных операциях, включая Йемен, Сирию и другие. Он поддерживал терроризм во многих местах. Он был террористической страной номер один в мире, и, возможно, остается ей сейчас. Он спонсировал терроризм", — сказал Трамп.
Заключенный при Бараке Обаме в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе Трамп назвал "ужасной сделкой, потому что она была краткосрочной".
"Он заплатил $150 млрд, $1,8 млрд наличными", — заявил Трамп.
Он заверил, что после того, как США вышли из ядерной сделки, Иран "стал другой страной".
При этом Трамп сказал, что допускает переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани.
"Да, конечно, я предпочел бы переговоры", — ответил он на вопрос ведущего о том, готов ли он к переговорам с иранским коллегой.
"Он [Хасан Роухани] сказал недавно, что не хочет возводить стену с Соединенными Штатами", — отметил Трамп. Он добавил, что единственная возможность добиться этого — гарантировать, чтобы у Ирана не появилось ядерное оружие.

О ядерной сделке

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД.
Остальные участники ядерной сделки — Великобритания, Германия, Китай, Россия и Франция — заявили, что продолжат выполнять свои обязательства.
ТАСС: последние новости
Банкет с участием Елизаветы II и Трампа прошел под музыку Генделя и Ширана Министерство туризма Кубы сконцентрируется на поиске новых рынков в ответ на санкции США США надеются, что Европа будет строить свою энергетическую базу без привязки к России
Комментарии
США , Армия , В мире , Конфликты , Хасан Роухани , Барак Обама , Дональд Трамп , ЕС , Совбез ООН , Иран , Йемен , Сирия , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Долететь до Берлина не удалось98
США выдвинули ультиматум Турции из-за «Триумфов»11
Захарова оценила план по «возвращению Крыма»79
Россия построит замену «Мистралям»71
«Остановить Поток»: что Зеленский наговорил в Брюсселе414
Видео
00:38
В Химках голуби терроризируют жильцов дома
Общество
04:17
Сажать будем. Зеленский «избавится» от коррупционеров
Украина В мире
01:00
Пока вы не уснули: Песков напомнил Киеву про «домашнюю работу»
В мире
01:00
Британский крысолов переметнулся к Трампу
Политика Общество
00:41
«Бардак полный»: кто ограбил Роскосмос
Происшествия Статьи
01:18
Батут снес двоих детей в Тольятти
Происшествия
01:47
Самый мощный спутник России забарахлил
Технологии Наука и техника
03:17
Мощные взрывы в Дзержинске: Путин дал обещание
Общество Происшествия
02:19
Убийство спецназовца: Симоньян обратилась к Армении
Общество Происшествия
04:23
Переговоры с Россией: Зеленский озвучил решение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение