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США ужесточили санкции по Кубе 

РИА Новости + ещё 6 55 минут назад
Фото: AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
США ужесточили санкции по Кубе, запретив групповые поездки и экспорт автомобилей и самолетов, сообщил Офис по контролю над иностранными активами при министерстве финансов (OFAC).
В частности, с 5 июня будут запрещены так называемые групповые образовательные поездки. Кроме того, пассажирские автомобили, а также частные и корпоративные самолеты будут исключены из списка товаров, по которым выдавались лицензии на экспорт. За лицензиями можно будет по-прежнему обращаться к американским властям, но будет действовать презумпция отказа в них.
"Куба продолжает играть дестабилизирующую роль в Западном полушарии, предоставляя коммунизму площадку в регионе и поддерживая противников США в таких странах, как Венесуэла и Никарагуа", — заявил министр финансов Стивен Мнучин.
"Администрация приняла стратегическое решение обратить вспять ослабление санкций и других ограничений относительно кубинского режима", — добавил Мнучин.
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Комментарии
США , В мире , Латинская Америка , Стивен Мнучин , Минфин , Куба
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