США ужесточили санкции по Кубе

США ужесточили санкции по Кубе , запретив групповые поездки и экспорт автомобилей и самолетов, сообщил Офис по контролю над иностранными активами при министерстве финансов (OFAC).

В частности, с 5 июня будут запрещены так называемые групповые образовательные поездки. Кроме того, пассажирские автомобили, а также частные и корпоративные самолеты будут исключены из списка товаров, по которым выдавались лицензии на экспорт. За лицензиями можно будет по-прежнему обращаться к американским властям, но будет действовать презумпция отказа в них.

"Куба продолжает играть дестабилизирующую роль в Западном полушарии, предоставляя коммунизму площадку в регионе и поддерживая противников США в таких странах, как Венесуэла и Никарагуа", — заявил министр финансов Стивен Мнучин.

"Администрация приняла стратегическое решение обратить вспять ослабление санкций и других ограничений относительно кубинского режима", — добавил Мнучин.