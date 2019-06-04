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Помпео призвал Европу выстроить энергетическую базу без участия России 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Госсекретарь США Майк Помпео, оценивая риски реализации «Северного потока — 2» для ЕС, призвал европейские страны выстроить независимую от России энергетическую базу.
«Мы в США просто надеемся, что Европа со всей серьёзностью подойдёт к вопросу необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы, которая не привязана к России», — заявил он в интервью нидерландской телекомпании RTL.
Он напомнил об истории отношений Европы и России и заявил об использовании Москвой неких инструментов давления.
«Мы знаем, что во время конфликта Россия будет использовать все возможные инструменты, чтобы Европе было дороже принимать решения в своих интересах», — отметил американский госсекретарь.
Помпео выразил надежду на «правильное решение» Европы, не исключив при этом введения США возможных санкций против нидерландских компаний из-за «Северного потока — 2».
RT на русском: последние новости
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США , ЕС , RTL Group
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