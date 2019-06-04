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Трамп задремал во время речи королевы 

Lenta.ru + ещё 13 1 час назад
Президент США Дональд Трамп едва не заснул во время приветственной речи английской королевы Елизаветы II на банкете в Букингемском дворце. Видео опубликовал британский таблоид Mirror.
72-летний американский лидер закрыл глаза и немного «клевал носом» во время речи королевы о близких отношениях Великобритании и США. Затем он резко поднял голову.
Как отмечает издание, президент, возможно, просто опустил веки, слушая Ее Величество. На торжественном приеме, который открывала речь Елизаветы, собралось 170 человек. Сообщается, что Дональд Трамп, как и всегда, не употреблял алкоголь.
Глава США и его супруга Мелания Трамп прибыли в Великобританию 3 июня. Визит продлится до 5 июня.
В 2018 году Трамп и его жена впервые встретились с Елизаветой II. Тогда они опоздали на чай, а позднее президента уличили в нарушении этикета: он шел впереди королевы и преградил ей дорогу. Позднее он раскрыл детали встречи с монархом, таким образом вновь пойдя против традиций.
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Комментарии
США , Видео , В мире , Елизавета II , Дональд Трамп , Великобритания
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