Британцы поприветствовали Трампа неприличным символом 

В Британии недалеко от аэропорта, где планировалась посадка самолёта с президентом США на борту, неизвестные выстригли в траве послание Дональду Трампу. Сообщение, выложенное в Twitter сотрудниками магазина по продаже экоглогичных товаров, содержит фамилию политика, изображение огромного мужского полового органа, а также предупреждение о глобальных изменениях климата.
Guess who's been busy today mowing a stiff message for Trump under the Stansted flightpath… Please share and let's see how far we can spread the welcome!#climatechange #Trump #welcometrump pic.twitter.com/crnZo5rnDv— born_eco (@born_eco) 2 июня 2019 г.
В Сети опубликованы две фотографии. На одной из их запечатлена поляна, на которой выстрижена надпись «Трамп» под огромным пенисом; на второй — изображение медведя с посланием: «Климатические изменения реальны».
«Угадайте, кто был занят сегодня отправкой жесткого сообщения для Трампа под аэропортом Станстед…» — предлагает автор твита.
В сообщении также содержится призыв к пользователям соцсети распространять «приветствие», как можно активнее.
Дональд Трамп прибыл в Великобританию с трёхдневным визитом. Из аэропорта Станстед политик первым делом отправился на вертолёте на приём к королеве Елизавете. По данным BBC кроме членов королевской семьи и премьер-министра Терезы Мэй в Лондоне Трампа встретят также тысячи протестующих. В столице Англии ожидается большая демонстрация. Организацией которой занимаются члены "Коалиции Стоп Трамп".