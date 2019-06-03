Британцы поприветствовали Трампа неприличным символом

В Британии недалеко от аэропорта, где планировалась посадка самолёта с президентом США на борту, неизвестные выстригли в траве послание Дональду Трампу . Сообщение, выложенное в Twitter сотрудниками магазина по продаже экоглогичных товаров, содержит фамилию политика, изображение огромного мужского полового органа, а также предупреждение о глобальных изменениях климата.

Guess who's been busy today mowing a stiff message for Trump under the Stansted flightpath… Please share and let's see how far we can spread the welcome!#climatechange #Trump #welcometrump pic.twitter.com/crnZo5rnDv— born_eco (@born_eco) 2 июня 2019 г.

В Сети опубликованы две фотографии. На одной из их запечатлена поляна, на которой выстрижена надпись «Трамп» под огромным пенисом; на второй — изображение медведя с посланием: «Климатические изменения реальны».

«Угадайте, кто был занят сегодня отправкой жесткого сообщения для Трампа под аэропортом Станстед…» — предлагает автор твита.

В сообщении также содержится призыв к пользователям соцсети распространять «приветствие», как можно активнее.