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Британцы поприветствовали Трампа неприличным символом 

Рамблер + ещё 1 37 минут назад
Фото: Reuters
В Британии недалеко от аэропорта, где планировалась посадка самолёта с президентом США на борту, неизвестные выстригли в траве послание Дональду Трампу. Сообщение, выложенное в Twitter сотрудниками магазина по продаже экоглогичных товаров, содержит фамилию политика, изображение огромного мужского полового органа, а также предупреждение о глобальных изменениях климата.
В Сети опубликованы две фотографии. На одной из их запечатлена поляна, на которой выстрижена надпись «Трамп» под огромным пенисом; на второй — изображение медведя с посланием: «Климатические изменения реальны».
«Угадайте, кто был занят сегодня отправкой жесткого сообщения для Трампа под аэропортом Станстед…» — предлагает автор твита.
В сообщении также содержится призыв к пользователям соцсети распространять «приветствие», как можно активнее.
Дональд Трамп прибыл в Великобританию с трёхдневным визитом. Из аэропорта Станстед политик первым делом отправился на вертолёте на приём к королеве Елизавете. По данным BBC кроме членов королевской семьи и премьер-министра Терезы Мэй в Лондоне Трампа встретят также тысячи протестующих. В столице Англии ожидается большая демонстрация. Организацией которой занимаются члены "Коалиции Стоп Трамп".
Комментарии
США , Конфликты , Тереза Мэй , Дональд Трамп
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