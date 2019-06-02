Мэр Лондона сравнил Трампа с фашистами

Мэр Лондона Садик Хан раскритиковал президента США Дональда Трампа за использование «фашистской риторики». Об этом сообщает газета The Guardian.

«Трамп является одним из наиболее вопиющих примеров растущей глобальной угрозы. Крайние правые в настоящее время набирают популярность во всем мире, угрожая нашим с трудом завоеванным правам, свободам и ценностям», — заявил Хан.

Заявление мэра Лондона прозвучало накануне государственного визита Трампа в Великобританию, который состоится 3 июня.

В конце мая Трамп пообещал ввести пятипроцентную пошлину на все товары из Мексики, если страна не остановит поток нелегальных мигрантов в США. Планируется, что размер пошлины будет ежемесячно расти и в октябре 2019 года составит 25 процентов.