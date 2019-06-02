Американцы платят деньги, чтобы узнать содержание доклада Мюллера о «вмешательстве России» в выборы

Доклад о «российском вмешательстве» в американские выборы, составленный уволенным спецпрокурором США Робертом Мюллером , будет публично зачитан в художественном арт-пространстве Arc в районе Квинс в Нью-Йорке . Как сообщает издание Business Insider, жители США активно скупают билеты, чтобы в течение суток послушать все 448 страниц общедоступной версии отчета.

Организаторы акции полагают, что американцы должны знать, на что уходили их деньги в течение двух лет, пока Мюллер вел расследование. Зачитывать документ вызвались 120 человек из театральных кругов. В определенных моментах чтения в зале будет звучать музыка.

«Чтобы прослушать документ, американцам необходимо заплатить за билет сумму в 10 долларов. Билет позволит присутствовать в арт-пространстве все 24 часа, пока будет зачитываться отчет», — отметил один из организаторов мероприятия Стивен Падла, пишет информагентство Nation News.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил о своей отставке 29 мая, после того, как был обнародован отчет расследования о «российском вмешательстве» в американские выборы, напоминает RT. Расследование обошлось бюджету страны в 30 миллионов долларов, но не дало никаких результатов.