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Американцы платят деньги, чтобы узнать содержание доклада Мюллера о «вмешательстве России» в выборы 

Ura.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Доклад о «российском вмешательстве» в американские выборы, составленный уволенным спецпрокурором США Робертом Мюллером, будет публично зачитан в художественном арт-пространстве Arc в районе Квинс в Нью-Йорке. Как сообщает издание Business Insider, жители США активно скупают билеты, чтобы в течение суток послушать все 448 страниц общедоступной версии отчета.
Организаторы акции полагают, что американцы должны знать, на что уходили их деньги в течение двух лет, пока Мюллер вел расследование. Зачитывать документ вызвались 120 человек из театральных кругов. В определенных моментах чтения в зале будет звучать музыка.
«Чтобы прослушать документ, американцам необходимо заплатить за билет сумму в 10 долларов. Билет позволит присутствовать в арт-пространстве все 24 часа, пока будет зачитываться отчет», — отметил один из организаторов мероприятия Стивен Падла, пишет информагентство Nation News.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил о своей отставке 29 мая, после того, как был обнародован отчет расследования о «российском вмешательстве» в американские выборы, напоминает RT. Расследование обошлось бюджету страны в 30 миллионов долларов, но не дало никаких результатов.
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Комментарии
США , В мире , Роберт Мюллер , Нью-Йорк
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