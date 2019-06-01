Пять видов санкций: США ударят по «Северному потоку — 2»

Ни много ни мало, а пять видов санкций предлагают ввести США против участвующих в российском проекте «Северный поток — 2». Замешанным в СП — 2 запретят любые финансовые операции, в том числе выдачу кредитов. Взамен российского газа США продвигают «молекулы свободы» — свой сжиженный природный газ.

Сенаторы Соединенных Штатов предлагают ввести пять видов санкционных ограничений против тех, кто страхует суда, укладывающие «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте конгресса.

«Президент может ввести пять или более санкций… в отношении иностранного лица, если он решит, что это лицо осознанно в дату вступления этого закона в силу или после нее предоставит услуги по оценке рисков, страхованию или перестрахованию судну», — указывается в законопроекте.

Законопроект предусматривает, что ограничения в первую очередь будут вводиться против иностранных компаний, которые предоставляют свои специализированные суда для укладки газовых труб в Балтийском море.

Суда для строительства Nord Stream 2 предоставляют три компании: швейцарская Allseas, итальянская Saipem и российская МРТС («Межрегионтрубопроводстрой»).

Помимо этого санкции должны быть введены и против юридических или физических лиц, которые сознательно оказывают страховые или гарантийные услуги этим судам.

Законопроект обяжет собрать данные обо всех участниках строительства СП — 2. И если участие в проекте подтверждается, то США могут отказать таким лицам в выдаче или продлении кредита на общую сумму более $10 млн в течение года.

Может также последовать отказ в выдаче лицензии или разрешения на экспорт любых товаров или технологий регуляторами США.

Кроме того, перед работающими над газопроводом компаниями маячит запрет на работу с госдолгом США или федеральными средствами «в качестве основного дилера».

Участие в СП-2 грозит запретом на проведение платежей в зоне американской юрисдикции и сделок с собственностью, запретом инвестировать в капитал.

Также правительство Соединенных Штатов, говорится в документе, не может заключать какие-либо контракты на закупку товаров или услуг у замешанного в проекте иностранного лица.

Директорам и акционерам с контрольным пакетом акций в таких компаниях могут отказать в выдаче американской визы и запретить въезд в США.

Отмечается, что авторами законопроекта являются Джин Шахин, Тед Круз , Том Коттон и Джон Баррассо.

Черновой вариант законопроекта был подготовлен представителями обеих парламентских партий еще 14 мая, что повышает шансы на принятие документа.

Джин Шахин — демократ. А Тед Круз, известный своим негативным отношением к России, является республиканцем и экс-кандидатом в президенты США.

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, глава Минэнерго США Рик Перри заявил, что Вашингтон планирует ввести санкции против «Северного потока — 2». О таких планах Перри заявил 21 мая во время выступления в Киеве.

«Палата представителей и сенат, как ожидается, подготовят законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте Nord Stream 2», — пригрозил министр.

Вместо русского газа чиновники из США продвигают в Европу свой СПГ. И даже наполнили американский сжиженный газ метафорическим смыслом. Свое топливо они называют «молекулы американской свободы».

На вопрос: «Чем пахнет свобода?» министерство энергетики США отвечает честно и прямо: газом. Выступая в Ванкувере на министерской встрече по чистой энергии, заместитель министра энергетики Марк Менезес заявил, что увеличение экспорта американского сжиженного природного газа имеет «решающее значение для распространения свободного газа по всему миру», ведь так тогда везде будет «более чистый воздух».

Поставки американского газа нужно увеличить для «обеспечения мира чистой энергией, а также для поддержки энергетической безопасности союзников США», поддержал его помощник министра энергетики по ископаемым видам топлива Стивен Винберг.

«Это позволяет молекулам американской свободы распространяться по всему миру», — подчеркнул Винберг. Позже ведомство лиричные цитаты обоих опубликовало на своем сайте.

США достаточно давно закрепили за собой монополию на «экспорт» свободы и демократии во всем мире, поэтому, очевидно, газ, добываемый в самом демократическом, по мнению Вашингтона, государстве, и называется свободным, отмечает директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов

«Если отбросить весь пафос, то мы обнаружим, что за ним скрывается вполне реальная перспектива нового витка экспансии американского СПГ на мировой рынок», — констатирует эксперт.

С июля 2018 года поставки американского СПГ в Евросоюз увеличились на 272% — до 10,4 миллиарда кубометров. Минувшей зимой США заняли третье место по объему поставок в ЕС с долей 12,6%.

В первом квартале этого года поставки СПГ из США на экспорт составили 10,2 млрд куб. м, в то время как в первом квартале прошлого года 6,6 млрд куб. м — рост на 55%.

Сейчас в США работают три экспортных завода СПГ, в то время как в первом квартале прошлого года — только один. Еще три завода сейчас находятся на стадии ввода в эксплуатацию, а два — в стадии строительства.

Мощность уже работающих СПГ производств составляет свыше 40 млрд куб. м газа, а вместе со сдающимися в эксплуатацию и строящимися вырастет к 2025-му до свыше 130 млрд куб. м газа, отмечает аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергей Капитонов . Правда, методы продвижения американского СПГ мало ассоциируются со словом «свобода».