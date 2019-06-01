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Трамп оценил кандидатуру Бориса Джонсона на пост премьера Британии 

RT на русском + ещё 2 37 минут назад
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что бывший глава британского МИД Борис Джонсон отлично бы справился с обязанностями премьер-министра в случае избрания лидером Консервативной партии. Об этом он заявил в интервью The Sun.
«Я знаю разных участников (лидерской гонки среди консерваторов. — RT). Однако я считаю, что Борис проделал бы очень хорошую работу. Думаю, он был бы великолепен», — сказал Трамп.
О намерении участвовать в выборах заявили уже 12 представителей Консервативной партии.
Фаворитом предвыборной гонки считается бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел королевства Борис Джонсон. По прогнозам британских букмекеров, вероятность того, что именно он сменит Терезу Мэй, равна 40%.
Подробнее — в материале RT.
RT на русском: последние новости
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США , Конфликты , Борис Джонсон , Тереза Мэй , Дональд Трамп , МИД , Консервативная партия
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