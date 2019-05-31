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Болтон заявил, что США не собираются мириться с «угрозами Ирана» 

ТАСС 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты планируют создать структуры сдерживания Ирана для защиты американских военных сил и интересов союзников Вашингтона. Об этом в опубликованном в пятницу интервью газете The Daily Telegraph заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Президент [Дональд Трамп] дал понять, что мы готовы вести переговоры по ядерному вопросу. Но мы не собираемся мириться с иранскими угрозами по ограничению доступа в Ормузский пролив, — сказал он. — Мы сделали военные шаги не потому, что хотим конфликта, а чтобы избежать его. Мы хотим создать структуры сдерживания, которые убедят Иран в том, что этот курс будет для него опасным. Было бы очень глупо со стороны Ирана сомневаться в нашей решимости".
США ранее направили ударную группу ВМС и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, в которую входят Ближний Восток и Центральная Азия. В Вашингтоне при этом подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном.
24 мая Трамп заявил об отправке дополнительно 1,5 тыс. военных на Ближний Восток в связи с эскалацией напряженности с Тегераном. Как ранее сообщил телеканал CNN, подкрепление также включает в себя зенитные ракетные комплексы Patriot, разведывательный самолет и необходимые силы для "сдерживания иранских угроз".
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Комментарии
США , В мире , Джон Болтон , Дональд Трамп , Daily Telegraph , Иран
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