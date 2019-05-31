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США призвали Британию выйти из ЕС 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Вашингтон поддерживает Brexit, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
По его словам, США «страдали» вместе с британцами «на протяжении всего этого процесса» и считают, что Лондон должен выполнить требование народа, покинув ЕС, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.
Brexit Болтон назвал «уроком для каждого в торжестве демократии». По его мнению, «перспектива влияния Великобритании как самостоятельного государства на мир выглядит куда более радужной».
Глава американского государства Дональд Трамп пожелал Лондону «всего наилучшего» в Brexit, отметил советник президента. Вашингтон желает заключить соглашение с Лондоном, которое приведет к тому, что обе стороны «останутся в лучшем положении».
Кроме того, Болтон полагает, что Brexit пойдет на пользу НАТО, так как в альянсе будет «еще одна сильная и независимая страна».
24 мая Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера страны. Итоги выборов нового главы правящей Консервативной партии Великобритании будут подведены до 20 июля.
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Комментарии
США , В мире , Джон Болтон , Тереза Мэй , Дональд Трамп , ЕС , Консервативная партия , НАТО , Daily Telegraph , ИТАР-ТАСС
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