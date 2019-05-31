США призвали Британию выйти из ЕС

По его словам, США «страдали» вместе с британцами «на протяжении всего этого процесса» и считают, что Лондон должен выполнить требование народа, покинув ЕС , передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

Brexit Болтон назвал «уроком для каждого в торжестве демократии». По его мнению, «перспектива влияния Великобритании как самостоятельного государства на мир выглядит куда более радужной».

Глава американского государства Дональд Трамп пожелал Лондону «всего наилучшего» в Brexit, отметил советник президента. Вашингтон желает заключить соглашение с Лондоном, которое приведет к тому, что обе стороны «останутся в лучшем положении».

Кроме того, Болтон полагает, что Brexit пойдет на пользу НАТО , так как в альянсе будет «еще одна сильная и независимая страна».