Как политики интерпретировали выступление Роберта Мюллера 

Спецпрокурор США Роберт Мюллер уходит в отставку, а его офис прекращает работу. Об этом он заявил в ходе своего первого публичного выступления по итогам почти двухлетнего расследования о «российском вмешательстве» в выборы президента Соединённых Штатов. Спецпрокурор отметил, что в итоговом докладе содержится вся информация, которую его команда могла предоставить. При этом он добавил, что им не удалось прийти к однозначному выводу, совершал Дональд Трамп преступление или нет. О том, как отреагировали политики на заключительную речь Мюллера, — корреспондент RT Калеб Мопин.