Вице-президент США связался с Гуайдо

Вице-президент США Майк Пенс позвонил венесуэльскому оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо и заверил его, что США продолжат поддерживать Венесуэлу , пока там не будет "восстановлена свобода". Об этом он написал в своем твиттере.

Он также добавил, что венесуэльцы продолжат "страдать" под "диктаторством и угнетением" нынешнего президента страны Николаса Мадуро . Пенс подчеркнул, что последний должен "уйти".

Деталей переговоров Пенс не привел.

Ранее сообщалось, что представитель Гуайдо Карлос Веккьо обсудил с военными США кризис в Венесуэле.