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Вице-президент США связался с Гуайдо 

Газета.Ru + ещё 3 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Вице-президент США Майк Пенс позвонил венесуэльскому оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо и заверил его, что США продолжат поддерживать Венесуэлу, пока там не будет "восстановлена свобода". Об этом он написал в своем твиттере.
Он также добавил, что венесуэльцы продолжат "страдать" под "диктаторством и угнетением" нынешнего президента страны Николаса Мадуро. Пенс подчеркнул, что последний должен "уйти".
Деталей переговоров Пенс не привел.
Ранее сообщалось, что представитель Гуайдо Карлос Веккьо обсудил с военными США кризис в Венесуэле.
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США , В мире , Николас Мадуро , Майк Пенс , Венесуэла
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