Вице-президент США связался с Гуайдо 

Вице-президент США Майк Пенс позвонил венесуэльскому оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо и заверил его, что США продолжат поддерживать Венесуэлу, пока там не будет "восстановлена свобода". Об этом он написал в своем твиттере.
Он также добавил, что венесуэльцы продолжат "страдать" под "диктаторством и угнетением" нынешнего президента страны Николаса Мадуро. Пенс подчеркнул, что последний должен "уйти".
Деталей переговоров Пенс не привел.
Ранее сообщалось, что представитель Гуайдо Карлос Веккьо обсудил с военными США кризис в Венесуэле.