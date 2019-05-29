США пригрозили трем европейским сверхдержавам

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Bloomberg: США пригрозили европейским странам санкциями в случае использования INSTEX 

ТАСС + ещё 2 38 минут назад
Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила применить санкции в отношении Германии, Великобритании и Франции, причастных к созданию в Европе механизма INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), который предназначен обеспечить торгово-финансовый обмен между сторонами в обход санкций США в случае начала его применения. Об этом в среду сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо заместителя американского министра финансов Сигал Манделкер, которая курирует противодействие терроризму и финансовую разведку в Минфине США.
Согласно тексту письма, поступившего в распоряжение агентства, официальные лица, причастные к созданию INSTEX, будут исключены из финансовой системы США, если механизм вступит в силу.
8 мая 2018 года Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а в ноябре были восстановлены антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти. Сделка была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.
Под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы международных расчетов SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. В январе 2019 года Берлин, Лондон и Париж объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. Для этого во Франции была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX. Тегеран в последнее время все чаще критикует ЕС за задержку в переходе к практическому применению этого механизма.
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США , Видео , В мире , Европа , Дональд Трамп , ЕС , Казначейство США , Совбез ООН , Администрация США , Bloomberg , Германия , Великобритания , Франция
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