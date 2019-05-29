Трамп назвал свой визит в Японию очень успешным

Визит Дональда Трампа в дружественную США Японию завершился успешно. Сторонам удалось достичь соглашений по ряду вопросов. Такой итог своей поездки подвел сам американский президент на своей странице в Twitter.

«Вернулся из чрезвычайно успешной поездки в Японию. Достигнут значительный прогресс по многим вопросам. Великая страна с замечательным лидером Абэ!»

Дональд Трамп находился с визитом в Японии с 26 по 28 мая. Глава Белого дома и премьер-министр Синдзо Абэ заявили, что военный союз двух государств крепок как никогда.

В доказательство этого гость посетил вместе с премьером крупнейший корабль японских ВМС — вертолетоносец «Кага». Он находится на базе Йокосука у Токийского залива. Там же Трамп выступил перед американскими военными на универсальном десантном корабле ВМС США Wasp.

Кроме того, Трамп стал первым зарубежным лидером, который встретился с новым императором Японии Нарухито. Тот взошел на престол 1 мая.