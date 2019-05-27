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Трамп: Япония присоединится к миссии США по отправке астронавтов на Марс и Луну 

ТАСС 28 минут назад
Фото: Reuters
Япония и США договорились о том, что Токио присоединится к американскому проекту по отправке астронавтов на Луну и Марс. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Токио встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
"Я рад подтвердить, что мы договорились значительно расширить наше сотрудничество в области исследования космоса. Япония намерена присоединиться к миссии по отправке американских астронавтов в космос. Скоро мы полетим на Луну и на Марс. С военной точки зрения сейчас нет ничего более важного, чем космос", — сказал президент.
Ранее директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что Вашингтон намерен сформировать объединение государств для совместной реализации планов по освоению Луны и установлению на ней постоянного человеческого присутствия. До конца 2021 года NASA рассчитывает завершить подготовку грузов научного и технологического оборудования для исследования Луны, включая планируемую лунную орбитальную станцию.
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Комментарии
США , Азия , Наука и техника , Синдзо Абэ , Дональд Трамп , NASA , Япония
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