Эта операция, на выполнение которой ушло шесть лет, началась в 1968 году, когда советская подводная лодка с баллистическими ракетами К-129 пропала без вести где-то в Тихом океане. В те времена, после кубинского ракетного кризиса, американские и советские подводные лодки ходили в открытом море с ядерным оружием на борту, готовые к возможной войне. В некоторых сообщениях указывается, что затопление было вызвано механической ошибкой, такой как непреднамеренный запуск ракетного двигателя, в то время как советская сторона некоторое время подозревала американцев в нечестной игре. Через два месяца Советский Союз прекратил поиски К-129 и ядерного оружия, которое было на его борту, но Соединенные Штаты, которые незадолго до этого применили авиационную технику для обнаружения двух своих затонувших подводных лодок, нашли К-129 более чем в 2400 километрах (1500 милях) к северо-западу от Гавайских островов на глубине 5 километров (16 500 футов). Согласно рассекреченным архивам ЦРУ по этому проекту, „ни одна страна в мире не смогла поднять объект такого размера и веса с такой глубины“.

На самом деле в кругах разведслужб были сомнения, стоит ли игра свеч, даже несмотря на то, что подводная лодка была крайне важным источником информации. По словам Хьютона, К-129 представляла ценность не только из-за шифровальных книг и ядерных боеголовок, находившихся на борту, но и потому, что помогла бы разобраться в тонкостях производства подводных лодок конкурирующей державы. Если бы США знали, как работают гидролокаторы К-129 или механизмы, позволявшие лодкам двигаться бесшумно, они могли бы научиться лучше засекать их. А к 1967 году Советский Союз накопил достаточно серьезный запас ядерного оружия, чтобы у двух стран был „фактический ядерный паритет“, объясняет Хьютон. В результате американцы жаждали получить конкурентное преимущество — и это преимущество могла им дать К-129.

ЦРУ предложило несколько способов достать подводную лодку, которые выглядели совершенно невероятно. Одно из предложений заключалось в том, чтобы обеспечить такую подачу газа на дне океана, чтобы подводная лодка всплыла на поверхность. Вместо этого они остановились на идее, напоминающей классическую аркаду — гигантская клешня должна была захватить K-129 и затянуть его в гигантский трюм корабля через шахту для подъема оборудования. Первоначально вероятность успеха составляла 10%. (Разумеется, этот показатель рос по мере приближения „проекта Азориан“ к завершению.)

Когда в 1973 году судно впервые совершило пробный поход из Пенсильвании в воды возле Бермудских островов, газета „Лос-Анджелес таймс“ отреагировала на это событие, назвав судно „окутанным тайной“ и заметив: „Журналистам не разрешили присутствовать при спуске на воду, и не сообщили никаких подробностей о маршруте корабля и его задачах“. Очевидно, публика и пресса объяснили эту загадку тем, что Хьюз был отшельником, таким любителем одиночества, что, по слухам, не появлялся даже на заседаниях совета директоров своей собственной компании.

Затем „Гломар эксплорер“ отправился в Тихий океан в обход Южной Америки — он был слишком широким, чтобы пройти через Панамский канал. После небольших приключений (поддержанный США переворот 1973 года в Чили состоялся в тот же день, когда семеро членов экипажа пытались попасть на борт корабля в чилийском порту Вальпараисо) „Гломар эксплорер“ прибыл в Лонг-Бич, Калифорния, где на борт было погружено более 20 контейнеров с оборудованием (в том числе фотолаборатория, аппаратура для копирования документов и транспортировки ядерных отходов) для изучения содержимого К-129.

В это же время команда построила клешню (официально она называлась „механизмом захвата“, но ее прозвали „Клементиной“) на громадной плавучей барже „Эйч-эм-би 1“ (HMB-1) в Редвуд-Сити. Весной 1974 года „Эйч-эм-би 1“ погрузилась под воду и состыковалась с „Гломар эксплорер“ в стороне от острова Каталина в Южной Калифорнии. Крыша баржи открылась, а „Гломар эксплорер“ открыл люк в своей полой шахте для спуска и подъема оборудования, чтобы забрать стальную клешню на борт. После этого баржа отстыковалась и, никем не замеченная, вернулась в Редвуд-Сити.

Примерно через неделю неспешного подъема в рамках „проекта Азориан“, наконец, удалось достать со дна K-129 — но лишь частично. Согласно книге „Проект „Азориан": как ЦРУ поднимали со дна K-129“ (Project AZORIAN: The CIA and the Raising of the K-129), написанной военно-морским историком Норманом Полмаром (Norman Polmar) в соавторстве с режиссером-документалистом Майклом Уайтом (Michael White), примерно на полпути до корабля сломались несколько лапок захватного устройства, сжимавших лодку, и большая часть К-129 упала на дно океана. В то время как в более поздних сообщениях СМИ и учебниках истории обычно сообщалось, что самые ценные компоненты подводной лодки, такие как шифровальная рубка, затонули, Хьютон скептически относится к подробностям мнимого провала этого проекта. „Общепринято считать, что это была неудачная миссия, — говорит он. — ЦРУ позволило, чтобы это мнение стало общепринятым, да и с чего бы им спорить? Я всегда говорил, что мы понятия не имеем, что они получили“. (Многие детали этой истории получены из рассекреченных документов ЦРУ и недавно опубликованных исторических отчетов, но, поскольку результаты операции все еще засекречены, у ЦРУ есть основания темнить, и скептицизм по-прежнему оправдан.)