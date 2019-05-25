Майк Помпео одобрил продажу вооружений странам Персидского залива

Глава внешнеполитического ведомства США пояснил, что его решение соответствуют статье 36 Закона о контроле над экспортом вооружений, и сообщил, что поручил Госдепартаменту незамедлительно завершить работу над официальным уведомлением Конгресса США об ожидаемых поставках вооружений эти страны с целью сдерживания агрессии Ирана и построения партнерского потенциала самообороны, передает "Интерфакс".

Статья 36 Закона о контроле над экспортом вооружений позволяет президенту США в случае экстренной необходимости заключать сделки по экспорту вооружений в интересах национальной безопасности и совершить их без согласования с Конгрессом, а лишь с одобрения госсекретаря США.