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Майк Помпео одобрил продажу вооружений странам Персидского залива 

Вести.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: EPA
Госсекретарь США Майк Помпео отдал распоряжение об одобрении продажи вооружений странам Персидского залива — Иордании, Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии — на сумму более 8 миллиардов долларов.
Глава внешнеполитического ведомства США пояснил, что его решение соответствуют статье 36 Закона о контроле над экспортом вооружений, и сообщил, что поручил Госдепартаменту незамедлительно завершить работу над официальным уведомлением Конгресса США об ожидаемых поставках вооружений эти страны с целью сдерживания агрессии Ирана и построения партнерского потенциала самообороны, передает "Интерфакс".
Статья 36 Закона о контроле над экспортом вооружений позволяет президенту США в случае экстренной необходимости заключать сделки по экспорту вооружений в интересах национальной безопасности и совершить их без согласования с Конгрессом, а лишь с одобрения госсекретаря США.
Ранее сенатский комитет по международным делам принял решение заблокировать продажу вооружений на сумму 2 миллиарда долларов Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам, так как это может усугубить гуманитарный кризис в Йемене.
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Комментарии2
США , Оружие , Комитет госдумы по международным делам , Госдеп США , Конгресс США , Интерфакс , Иордания , ОАЭ , Саудовская Аравия
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