Закон о запрете абортов в Алабаме оспорили в суде

Влиятельный Американский союз гражданских свобод (ACLU) объявил в пятницу, что подает в суд на власти штата Алабама из-за закона о запрете абортов.

К иску присоединился крупнейший исполнитель абортов в стране — Американская федерация планирования семьи.

"Мы бросаем вызов чрезмерному закону, который запрещает аборты практически во всех случаях и наказывает врачей сроком заключения до 99 лет за предоставление услуг", — говорится в заявлении. По подсчетам ACLU, это уже пятый в этом году закон, который де-факто запрещает аборты в том или ином штате США: соответствующие законы приняли Кентукки, Джорджия, Огайо и Миссисипи, ожидается запрет и в Миссури.

"Данный закон (в Алабаме — ред.) откровенно неконституционен, и ACLU не будет праздно наблюдать за тем, как политики, пользуясь повесткой дня президента (США Дональда) Трампа против абортов, используют наше здоровье и жизни для политических выгод", — заявила старший юрист ACLU Алекса Колби-Молинас.

По заявлению правозащитников, до вступления закона в силу аборты в Алабаме по-прежнему законны. "Данным иском мы добиваемся распоряжения суда, которое обеспечило бы, чтобы этот закон никогда не вступил в силу", — пояснил исполнительный директор ACLU в Алабаме Рэндалл Маршалл.

Закон, подписанный в мае губернатором Алабамы, должен вступить в силу через полгода, если его выполнение не заблокирует суд.

Аборты разрешены в США на федеральном уровне. Соответствующее историческое решение принял в 1973 году Верховный суд.