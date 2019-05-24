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Трамп продаст оружие арабам в обход Конгресса 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Kevin Dietsch / ZumaPress / Globallookpress.com
Администрация президента США Дональда Трампа собирается поставить американское вооружение Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) в обход блокировок Конгресса. Об этом со ссылкой на американских законодателей и чиновников сообщает The New York Times.
Госсекретарь США Майк Помпео и другие чиновники из Госдепа собираются ввести чрезвычайное положение, чтобы не позволить Конгрессу заблокировать сделки, общий объем которых составляет примерно 7 миллиардов долларов. Как сообщает издание, эти планы вызывают возмущение как у демократов, так и у республиканцев.
Весной конгрессмены уже пытались встать на пути поставок, но в апреле президент наложил вето на их блокировку. Сразу несколько законодателей открыто выступили против продажи оружия: демократ Кристофер Мерфи назвал сделку в обход Конгресса «злоупотреблением властью», республиканец Марко Рубио предупредил, что она станет «большой ошибкой», если все-таки пройдет.
Сообщается, что в числе поставляемых вооружений — высокоточные управляемые ракеты и военные самолеты.
В феврале сообщалось, что администрация Трампа, возможно, пытается передать Саудовской Аравии ядерные технологии.
Еще в ноябре 2018 года Трамп выступил с заявлением, что США продолжат сотрудничать с саудитами, несмотря на скандал, разразившийся после убийства журналиста Джамаля Хашкуджи. По словам президента, США намерены оставаться «непоколебимым партнером» Саудовской Аравии. «Если мы по глупости откажемся от наших контактов, Россия и Китай получат огромную выгоду», — сказал он.
Джамаль Хашкуджи пропал 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Турции. Власти признали смерть журналиста лишь через 18 дней после его гибели. Преступление связывали с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом. Глава МИД Саудовской Аравии заверил, что кронпринц, с которым журналисты связывают 15 подозреваемых в убийстве, не был в курсе операции.
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США , В мире , Кристофер Мерфи , Дональд Трамп , МИД , Госдеп США , Администрация США , New York Times , ОАЭ , Саудовская Аравия
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