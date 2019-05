Экс-партнер Трампа хотел попросить у Ротенбергов до $500 млн на Trump Tower в Москве

Куратор проекта Trump Tower в Москве Феликс Сейтер рассчитывал привлечь $400-500 млн инвестиций на строительство небоскреба у российских миллиардеров, братьев Аркадия Бориса Ротенбергов . Об этом сам Сейтер рассказал в интервью американскому Forbes.

Trump Organization — компания, управляющая активами Дональда Трампа — рассматривала идею строительства в Москве небоскреба с элитной жилой и коммерческой недвижимостью в 2015 году. Ведение проекта в статусе брокера было поручено Сейтеру. Официальным российским партнером выступил девелопер Андрей Розов , бывший топ-менеджер Mirax Group Сергея Полонского . Трамп подписал письмо о намерении заключить сделку 28 октября 2015 года — в тот же день, когда состоялись третьи президентские дебаты среди кандидатов от Республиканской партии . Сейтер отметил, что Трамп в проекте скорее был просто держателем лицензии и точно не планировал вкладывать в него много собственных денег. Такой же позиции, по словам Сейтера, придерживался и Розов.

По плану Сейтера, финансировать строительство должны были не Трамп и не Розов, а люди, приближенные к президенту России Владимиру Путину . Выбор брокера пал на братьев-миллиардеров Аркадия и Бориса Ротенбергов. «Мы бы пошли к ним и попросили $400 млн или $500 млн наличными», — заявил Сейтер Forbes. По его мнению, участие Ротенбергов дало бы проекту «зеленый свет» на самом высоком уровне.

Trump Tower в Москве должен был стать самым высоким зданием в Европе. В высотке должны были располагаться люксовые магазины, пятизвездочная гостиница, новые офисные помещения, а также 250 квартир. По словам Сейтера, площадь каждой квартиры составила бы около 230 квадратных метров. Цена за квадратный метр составляла бы около $16 000, то есть на 30% выше, чем в среднем по рынку. Согласно подсчетам Forbes, если бы все пошло по плану, то Трамп получил бы примерно $34 млн после сдачи объекта и продажи квартир.

Братья Ротенберги не ответили американскому Forbes на запрос о комментарии. Мы попросили представителей Ротенбергов уточнить, было ли известно бизнесменам о намерениях Сейтера и обращался ли он к ним с предложением об инвестициях, но пока не получили ответа.

