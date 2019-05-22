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WP: переговоры о выступлении Мюллера в Конгрессе США зашли в тупик 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Переговоры о возможности публичного выступления бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США зашли в тупик. Об этом сообщила газета The Washington Post.
По ее свидетельству, руководству юридического комитета нижней палаты Конгресса и Мюллеру пока не удается достичь договоренности о том, какая часть возможного выступления экс-спецпрокурора будет открытой, а какая — закрытой. Глава комитета Джерролд Надлер представляет находящуюся на данном этапе в оппозиции Демократическую партию США и пытается добиться того, чтобы вероятное выступление Мюллера было полностью открытым для общественности, отмечает газета. Другая сторона хочет, чтобы публичной была лишь та часть выступления Мюллера, которая по существу представляет собой повтор обнародованной версии его итогового доклада, говорится в статье.
В ней уточняется, что нет полной ясности, кто именно настаивает на втором варианте проведения слушаний — сам Мюллер или Министерство юстиции США. Два источника "Вашингтон пост" заявили, что соответствующая инициатива исходит непосредственно от Мюллера. Третий же сказал, что этого требует американский Минюст, который одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры.
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США , В мире , Роберт Мюллер , Демократическая партия США , Генпрокуратура РФ , Минюст РФ , Конгресс США , Министерство юстиции США , Washington Post
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