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США сдержат Россию сотнями миллионов долларов 

Lenta.ru + ещё 1 22 мая 2019
В Конгрессе США захотели направить не менее 280 миллионов долларов на противодействие России. Об этом говорится в тексте законопроекта о выделении средств для Госдепартамента и на зарубежные операции, который внесен на рассмотрение в палату представителей.
В документе, автором которого стала демократ Нита Лоуи, предлагается выделить средства на основании Акта о борьбе с влиянием России в Европе и Евразии. Указывается, что они пойдут на укрепление демократии в России и соседних с ней странах, в том числе тех, которые наиболее уязвимы перед кампаниями Москвы по злонамеренному влиянию.
При этом средства не могут быть напрямую переданы России, а также каким-либо образом поддерживать ее политику в отношении Крыма или Украины, а также Абхазии и Южной Осетии. Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должны принять палата представителей и сенат, а затем подписать президент США Дональд Трамп.
В марте стало известно, что Госдепартамент США в 2020 году потратит 661 миллион долларов на противодействие влиянию России.
До этого Трамп представил в Конгрессе США проект бюджета на 2020 финансовый год, который начнется в стране в октябре. Его общий объем составляет 4,7 триллиона долларов. В частности, глава государства просит увеличить военные расходы почти на пять процентов, до 750 миллиардов долларов, при этом военная часть бюджета в первую очередь нацелена ​​на «стратегическое соперничество» с Россией и Китаем.
В январе сообщалось, что США продолжат проводить политику, направленную на ядерное сдерживание России и Китая. В том же месяце The Washington Post писала, что американский военный бюджет в действительности не сильно больше соответствующих трат китайской и российской сторон.
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США , Видео , В мире , Дональд Трамп , Госдеп США , Конгресс США , Washington Post , Москва
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