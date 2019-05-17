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Трамп отложил введение автопошлин 

Вести.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Президент США Дональд Трамп отложил на полгода введение таможенных пошлин на автомобили и детали к ним.
В распоряжении американского лидера сообщается, что он принял решение о поручении представителю США на торговых переговорах проведение переговоров по торговым соглашениям. Их целью является устранение угрозы ухудшения национальной безопасности в связи с импортируемыми автомобилями и некоторыми автомобильными деталями из Евросоюза, Японии и других стран, которые представитель США сочтет целесообразными. Дональд Трамп подчеркивает, что о ходе таких переговоров ему нужно сообщить в течение 180 дней, передает ТАСС, ссылаясь на распоряжение, присланное Белым домом.
О том, что тарифы на производимые в Европейском Союзе автомобили и детали к ним могут подняться, лидер США объявил в феврале 2019 года. Еврокомиссия заявила, что в ответ введет дополнительные пошлины на товары американского экспорта объемом в 20 миллиардов евро.
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Комментарии
США , В мире , Дональд Трамп , ЕС , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС
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