Германия отказалась быть колонией США

Заявления американского посла в Германии по вопросу строительства газопровода неприемлемы и создают впечатление, что ФРГ — колония США . Такое заявление сделал на международной газовой конференции глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, сообщает РИА Новости.

«Американцы хотят продавать свой газ на европейском рынке, и меры, которые они для этого задействуют, не всегда приятны. Эти меры направлены не только против россиян, но и целенаправленно против европейцев (…) Действия американского посла в ФРГ в настоящее время просто неприемлемы, возникает впечатление, что мы являемся колонией США», — приводит агентство его слова.

Конференцию, в которой принял участие Эрнст, организовал союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество».

В марте вице-председатель бундестага Вольфганг Кубикки предложил выдворить из страны посла США Ричарда Гренелла из-за его высказываний о планах Германии на оборонные расходы. По словам политика, посол ведет себя «как верховный комиссар оккупационных властей».

В январе Гренелл рассылал немецким компаниям письма, в которых предупреждал об угрозе американских санкций в их адрес из-за поддержки строительства газопровода. Замечания посла США в Германии восприняли как вмешательство во внутренние дела страны.

«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря из России в Германию. Запуск проекта запланирован на конец 2019 года. Соединенные Штаты неоднократно грозили санкциями проекту и его европейским участникам, параллельно лоббируя поставки в Европу собственного сжиженного природного газа, который дороже российского трубопроводного.