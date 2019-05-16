Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Германия отказалась быть колонией США 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Reuters
Заявления американского посла в Германии по вопросу строительства газопровода неприемлемы и создают впечатление, что ФРГ — колония США. Такое заявление сделал на международной газовой конференции глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, сообщает РИА Новости.
«Американцы хотят продавать свой газ на европейском рынке, и меры, которые они для этого задействуют, не всегда приятны. Эти меры направлены не только против россиян, но и целенаправленно против европейцев (…) Действия американского посла в ФРГ в настоящее время просто неприемлемы, возникает впечатление, что мы являемся колонией США», — приводит агентство его слова.
Конференцию, в которой принял участие Эрнст, организовал союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество».
В марте вице-председатель бундестага Вольфганг Кубикки предложил выдворить из страны посла США Ричарда Гренелла из-за его высказываний о планах Германии на оборонные расходы. По словам политика, посол ведет себя «как верховный комиссар оккупационных властей».
В январе Гренелл рассылал немецким компаниям письма, в которых предупреждал об угрозе американских санкций в их адрес из-за поддержки строительства газопровода. Замечания посла США в Германии восприняли как вмешательство во внутренние дела страны.
«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря из России в Германию. Запуск проекта запланирован на конец 2019 года. Соединенные Штаты неоднократно грозили санкциями проекту и его европейским участникам, параллельно лоббируя поставки в Европу собственного сжиженного природного газа, который дороже российского трубопроводного.
Последние новости
Обнародованы первые результаты проверки «Голоса» Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Кремль нашел деньги на 76 Су-57
Комментарии2
США , В мире , Бундестаг , РИА Новости , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: Директор Алсу отреагировал22
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты348
Больше не секрет: данные о спутниках РФ «слили» в Сеть2
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского454
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки145
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение