Байден поддержал заявление о нелегитимной власти Трампа

На встрече Байдена с его сторонниками слово взяла женщина, пожаловавшаяся на «тяжелый случай синдрома непереносимости Трампа». Она заявила, что считает Трампа «нелегитимным президентом».

Байден ответил, что «абсолютно согласен» и даже в шутку предложил ей стать кандидатом в вице-президенты, пишет Washington Examiner.

Кроме того, на встрече прозвучали бездоказательные обвинения в адрес России, которая якобы помогла Трампу победить на президентских выборах.