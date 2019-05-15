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Байден поддержал заявление о нелегитимной власти Трампа 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 15 мая 2019
Фото: Reuters
Бывший вице-президент США Джо Байден согласился с высказыванием о том, что глава американского государства Дональд Трамп — нелегитимный президент.
На встрече Байдена с его сторонниками слово взяла женщина, пожаловавшаяся на «тяжелый случай синдрома непереносимости Трампа». Она заявила, что считает Трампа «нелегитимным президентом».
Байден ответил, что «абсолютно согласен» и даже в шутку предложил ей стать кандидатом в вице-президенты, пишет Washington Examiner.
Кроме того, на встрече прозвучали бездоказательные обвинения в адрес России, которая якобы помогла Трампу победить на президентских выборах.
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США , В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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